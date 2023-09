Inspecção confirma problemas do Stop. Câmara quer que Protecção Civil encerre o edifício

ANEPC inspeccionou local onde ensaiam mais de 500 músicos, detectou problemas de segurança, mas aguarda que sejam sanados. Câmara do Porto vai seguir via jurídica para que a autoridade feche o imóvel.

Após uma inspecção extraordinária ao Centro Comercial Stop realizada neste mês, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) confirmou algo que já não é novo: “Fica claramente demonstrada a falta de segurança do edifício”. Esta conclusão, considera a autoridade, não chega para que as portas do imóvel sejam encerradas imediatamente – há um processo de licenciamento pedido pela administração do antigo shopping, que há vários anos alberga centenas de bandas, que ainda tem efeito. E, por esse motivo, a ANEPC aguarda que os problemas sejam corrigidos enquanto o processo conservar a validade. Até lá, o edifício onde ensaiam cerca de 500 músicos deve continuar aberto.