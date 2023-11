Trânsito caótico atinge principais vias de acesso ao Porto

Primeiro foi um acidente no sentido sul-norte na Ponte da Arrábida. Depois, um carro que avariou no mesmo sentido. Foi esta a receita para o trânsito caótico que se registou na manhã desta segunda-feira, 6 de Novembro, no Porto, com o trânsito na Ponte da Arrábida gravemente condicionado pelas filas que entupiam os principais acessos à cidade.

As dificuldades estão assinaladas no mapa com as informações de trânsito que a Via Verde e a Via Michelin cedem nas suas páginas oficiais: além dos alertas de acidentes e congestionamentos nas regiões em torno da cidade do Porto, a ferramenta confirma os congestionamentos nas principais vias de acesso.

As maiores dificuldades estão assinaladas na Ponte da Arrábida, na A1 junto ao Estádio do Bessa, no nó de Francos (com ramificações pela avenida AEP), na Via de Cintura Interna e em alguns troços da A28. Também se registam congestionamentos fortes na Ponte do Freixo e, mais longe do centro da cidade, em algumas zonas de Matosinhos.

O site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil também confirmou algumas ocorrências relacionadas com dificuldades no trânsito na Área Metropolitana do Porto. Treze elementos, apoiados por uma viatura, foram chamados para uma colisão rodoviária em Vila Nova de Gaia pouco antes das 10h. Muitas outras ocorrências surgiram ao longo da manhã, mas não surgem já no site da Protecção Civil por terem sido dadas como concluídas.

Várias mensagens publicadas em tweets na rede social X testemunham o trânsito que se regista esta manhã no Porto, com algumas ocorrências a motivar a intervenção dos bombeiros. "Não percebo como há tanto trânsito para entrar na cidade do Porto", desabafou um internauta. Outro ironizou: "Parabéns, Porto, pelo recorde mundial do trânsito."