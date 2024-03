Festival gastronómico une Alentejo e Ribatejo: é o Food Love Fest

Março é mês de “amor à gastronomia do Alentejo e do Ribatejo” por restaurantes alentejanos e com um salto a Santarém. São 17 restaurantes que recebem chefs convidados.

Tem o propósito de promover o turismo gastronómico, é um festival do amor à comida - se bem que dê pelo nome em inglês e mais internacional de Food Love Fest, une restaurantes e cozinheiros em partilha e une o Alentejo e Ribatejo - se bem que, no caso, apenas com um restaurante ribatejano, o Amassa de Santarém​. O evento, que arrancou na sexta-feira e decorre este mês, com mais um jantar em Abril, passa por 17 restaurantes e envolve mais de 50 chef de todo o país.

Com almoços e jantares marcados de Sines a Évora, passando por Montemor, Estremoz, Beja, Reguengos de Monsaraz, Alter do Chão, Porto Covo, Montemor-o-Novo, Monforte e Melides, além de Santarém, o festival tem por conceito que cada chef e seu respectivo restaurante convide "mais dois ‘amigos’". Entre as tradições, e alguns twists criativos e contemporâneos, prometem-se "convidados especiais e menus únicos, criados a partir dos ingredientes e produtos frescos locais".

Celebra-se, anuncia a organização, não "apenas a melhor gastronomia" regional, mas "também o talento e a garra da nova geração de cozinheiras e cozinheiros, lado a lado com chefs de topo". Entre os participantes, contam-se, entre muitos outros, Ana Moura (Lamelas, Porto Covo), Leopoldo Calhau (Taberna do Calhau, Lisboa), Joachim Koerper (Eleven de Lisboa e Herdade da Malhadinha Nova), Ricardo Costa (Yeatman, Gaia), Miguel Laffan (Hotel Torre de Palma), David Jesus (L´And Vineyards​) ou José Júlio Vintém (Tomba Lobos, Portalegre).

Por exemplo, depois de passar por casas de Évora (Origens, Tua Madre, Sabores do Alentejo do hotel M'ar De Ar Muralhas e Convento do Espinheiro) e pelo Montemor-o-Novo (Poda), a festa prossegue este fim-de-semana em Estremoz e Alter do Chão. No dia 8 há dois jantares em simultâneo em Estremoz, um com o chef anfitrião Filipe Bilro a receber no Larau os convidados Margarida Cabaço, antiga chef do São Rosas, e Guilherme Charão, do Sushi Art; outro na Mercearia Gadanha, com Michelle Marques a receber Ana Moura do Lamelas e Angélica Salvador do In Diferente do Porto. No dia 9, ainda em Estremoz, há jantar na Casa do Gadanha, com Ruben Trindade Santos​​​​​ a receber Leopoldo Calhau e José Júlio Vintém. Pela mesma hora, em Alter do Chão, o Pátio Real de Filipe Ramalho recebe como convidados Alana Mostachio e Gonçalo Queiroz do Origens de Évora.

Foto Cada restaurante tem menus especiais, entre a tradição e a criatividade dr

As trocas e partilhas continuam pelo mês fora nesta iniciativa do Turismo do Alentejo e do Ribatejo, com "conceito e curadoria" da Amuse Bouche, empresa com vários eventos gastronómicos no currículo, incluindo o Sangue na Guelra e o Arrebita Portugal.

De 13 a 17, há almoços e jantares em Reguengos, Montemor-o-Novo, Monforte, Porto Covo, Melides, Sines, Santarém e Beja.

A 14 de Abril há ainda um jantar na Herdade da Malhadinha Nova com sabor a estrelas Michelin: o chef é Joachim Koerper (1* no Eleven lisboeta), os convidados são Ricardo Costa (2* no Yeatman de Gaia) e Leonel Pereira (do Check-in de Faro, que antes mantinha 1* no encerrado São Gabriel de Almancil).

As reservas de cada almoço ou jantar devem ser feitas directamente com o restaurante em causa. Em matéria de preços, estes "variam", diz-se em comunicado, referindo que "o critério é o preço médio habitual de cada espaço".

Mais informações no site oficial do Food Love Fest.