Um dia após o funeral, russos continuam a deixar flores na campa de Navalny

Centenas de russos continuam este sábado a dirigir-se ao cemitério de Boriskovskoie​, no Sudeste de Moscovo, para depositar flores na campa de Alexei Navalny, um dos principais rostos da oposição ao regime de Vladimir Putin, enterrado na sexta-feira.

Desde que Navalny foi sepultado, duas semanas após ter morrido numa prisão do Árctico, os seus apoiantes têm-se deslocado à campa do opositor russo com ramos de flores vermelhas e brancas, sobretudo cravos e rosas.

No local, a polícia mantém em operação um detector de metais e revista cuidadosamente todos os visitantes.

Segundo testemunhos locais recolhidos pela agência espanhola Efe, a presença policial é este sábado menor do que na sexta-feira. "As pessoas podem entrar sem grandes obstáculos. O ambiente é muito calmo", disseram.

A organização OVD-Info, grupo independente que monitoriza os protestos na Rússia e apoia presos políticos, informou este sábado que nas últimas 24 horas pelo menos 91 pessoas foram detidas em 19 cidades russas em cerimónias de homenagem ao líder da oposição.

Embora o funeral de Navalny tenha decorrido em Moscovo, o maior número de detenções ocorreu nas cidades siberianas de Novosibirsk e Omsk, onde 35 pessoas foram levadas para instalações policiais. Na capital russa foram detidas 14 pessoas, enquanto na capital dos Urais, Yekaterimburgo, considerada a cidade mais liberal do país, o mesmo ocorreu com cerca de uma dezena de pessoas.

As cerimónias fúnebres em Moscovo decorreram sem incidentes, tanto na igreja de Marino, local do velório, como no cemitério de Boriskovskoie​, onde milhares se reuniram para homenagear Navalny, apesar dos avisos das autoridades sobre manifestações ilegais.

Cravinho impressionado com número de russos que "desafiaram ditadura de Putin"

O ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, considerou este sábado impressionante o número de pessoas que "desafiaram a ditadura de Putin" e assistiram na sexta-feira ao funeral de Alexei Navalny.

"Foi impressionante o número de cidadãos russos que desafiaram a ditadura de Putin e marcaram presença no enterro de Alexei Navalny. A embaixadora de Portugal esteve presente, juntamente com quase todos os embaixadores europeus", escreveu Gomes Cravinho, na rede social X (antigo Twitter).

O ministro partilhou também a publicação da embaixada de Portugal em Moscovo, que anunciava que a diplomata Madalena Fischer esteve com "os embaixadores de países da União Europeia e milhares de cidadãos russos que ontem depositaram flores na campa de Alexei Navalny, numa derradeira homenagem à memória do político russo”.

A publicação é acompanhada por uma fotografia da campa de Navalny, com a imagem do opositor, falecido no dia 16 de Fevereiro, e uma cruz, coberta de flores.