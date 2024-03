“A Rússia será livre”, grita-se durante o funeral de Navalny

Centenas de pessoas participam nas cerimónias fúnebres do opositor do Kremlin. Funeral decorre sem incidentes nem repressão policial.

Com cânticos e aplausos, assim foi recebido o caixão com o corpo de Alexei Navalny, um dos principais rostos da oposição russa, durante a curta cerimónia fúnebre esta sexta-feira em Moscovo. Apesar do forte dispositivo de segurança, tudo tem decorrido de forma pacífica.

Assim que o caixão chegou à Igreja do Ícone de Nossa Senhora Apaziguadora da Minha Mágoa, no Sudeste de Moscovo, a multidão que quis prestar homenagem a Navalny começou a aplaudir, entoando gritos de "Alexei", "Não à guerra", "Nunca esqueceremos" e "Assassinos", segundo a BBC. "Tu não tinhas medo e nós também não", gritaram outros apoiantes do opositor ao Kremlin. Os pais de Navalny, Anataloiy e Lyudmila, estão presentes no funeral, mas a viúva e os filhos, que vivem no estrangeiro, não regressaram à Rússia.

A cerimónia fúnebre foi curta e logo de seguida formou-se um cortejo até ao cemitério de Boriskovskoie. Durante o caminho, seguido de perto pelas forças de segurança, algumas pessoas continuaram a expressar dor e revolta pela morte de um dos maiores críticos do Presidente Vladimir Putin. "Obrigado, Alexei!", "Não te esqueceremos" e "A Rússia será livre", foram alguns dos slogans ouvidos durante o trajecto, enquanto muitas pessoas deixavam rosas e cravos por onde passavam.

Havia um receio de que o funeral pudesse ser fortemente reprimido pela polícia russa. Esta semana, a viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, disse não ter a certeza que as cerimónias pudessem decorrer de forma pacífica, durante um discurso no Parlamento Europeu. No entanto, até ao momento, as forças de segurança têm mantido distância dos participantes no funeral e não há registo de incidentes.

Após um pequeno atraso na entrega do corpo, a cerimónia fúnebre começou às 14 horas locais (11h em Lisboa) numa igreja de Moscovo, onde se concentraram centenas de pessoas.

A presença em peso das forças de segurança é um dos aspectos mais notórios da cerimónia que decorre na capital russa: equipas da polícia de choque e dezenas de agentes fortemente armados ocupam o perímetro de segurança em redor da igreja no sudeste de Moscovo, zona em que o activista cresceu. Um dos aliados de Navalny, Leonid Volkov, criticou em declarações à BBC o forte dispositivo montado, dizendo que este é um momento de "despedida e luto pacíficos" e não "um motim".

Várias agências funerárias da região recusaram-se a fornecer um carro funerário para o transporte do corpo de Navalny, depois de terem recebido chamadas telefónicas com ameaças.

Alexei Navalny, um dos principais opositores do Presidente russo, Vladimir Putin, morreu num complexo prisional numa zona remota próxima do Círculo Polar Árctico a 16 de Fevereiro. As últimas imagens de Navalny com vida, tiradas apenas horas antes do desfecho trágico, mostravam o activista sorridente e aparentemente em bom estado físico.

Os seus aliados responsabilizam as autoridades russas pela morte do político, mas o Kremlin rejeita todas as acusações e criticou as reacções que considerou injustificadas por parte de vários governantes ocidentais.

Depois da morte, a família tentou sem sucesso ver o corpo de Navalny. Tal pedido seria apenas acedido mais de uma semana após a morte do activista. O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse não ter dúvidas que "Putin e os seus rufias são responsáveis". A mesma ideia foi veiculada por Yulia Navalnaya, wur acusou directamente Putin de ter assassinado o marido.