Embarcação de pesca encalhou em Peniche. Seis tripulantes a salvo

Uma embarcação de pesca, com seis pessoas a bordo, encalhou na madrugada deste sábado na praia do Molhe Leste, no concelho de Peniche, e a sua remoção só será possível quando as condições meteorológicas o permitirem. Os tripulantes conseguiram sair do barco pelos próprios meios, tendo sido assistidos no local e transportados para uma unidade hospitalar.

O alerta foi dado pelas 2h desta madrugada, dando conta de uma embarcação encalhada a 30 metros do areal. Foram activados de imediato para o local elementos do Comando da Polícia Marítima de Peniche, meios náuticos e tripulantes da Estação Salva-vidas de Peniche, assim como elementos da Protecção Civil e dos Bombeiros Voluntários de Peniche, no distrito de Leiria.

Devido às condições meteorológicas, os objectos da embarcação, assim como diversos destroços, foram dar à praia, tendo os elementos da Câmara Municipal de Peniche, com o apoio da Protecção Civil e dos elementos do armador da embarcação, realizado as operações de limpeza.

O comandante da Polícia Marítima de Peniche, Nuno Mota Moreira, adiantou à Lusa que se desconhecem as causas que estarão na origem desta ocorrência, prosseguindo um processo de averiguações.

"Não há risco de vidas nem ambientais. Aguardamos a proposta do armador para a remoção da embarcação, que só acontecerá logo que as condições meteorológicas o permitirem", afirmou o comandante.

Segundo o capitão, Peniche está sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera até, pelo menos, domingo, pelo que Nuno Mota Moreira admitiu que a remoção não deverá acontecer nas próximas horas. "Só avançará quando as condições meteorológicas o permitirem fazer em segurança", reforçou.

O comunicado da Autoridade Marítima Nacional informa ainda que a Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima irá efectuar registo de imagens para avaliação de risco de poluição, até à remoção da embarcação.