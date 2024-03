Chocolates, Monster Trucks, legos e marionetas para pôr a família na palheta

Um festival de chocolate, outro de marionetas, a festa dos Hot Wheels Monster Trucks, o museu de memórias do Teatro do Vestido e o ritmo dos Stomp são algumas das ideias para os próximos dias.

FESTIVAIS

Festival Internacional de Chocolate de Óbidos

1 a 17 de Março

Está prestes a começar “o evento nacional mais delicioso e lambuzado”, palavras do Município de Óbidos que o organiza. De montra moldada para Celebrar Portugal, a 21.ª edição do certame vem enfeitada com um festim de chocolates, demonstrações de chefs, expositores, harmonizações e concursos.

Com a portugalidade no topo do cardápio, o visitante pode ainda dar de caras com réplicas de D. Afonso Henriques, do Galo de Barcelos, de Amália Rodrigues e do Santuário de Fátima, entre outros símbolos nacionais, esculpidas por mestres chocolateiros como Francisco Siopa, Jorge Cardoso, Lluc Crusellas ou Josep Maria Ribé, durante os dias do festival.

Jogos, quizzes e contos tradicionais portugueses para a família, oficinas onde os pequenos chocolatiers põem as mãos na massa, espectáculos de música, teatro e dança, artesanato, uma Estação Melgão que convida a entrar numa viagem pelo processo produtivo “da fava de cacau até à tablete” e uma área de pet sitting para entreter os animais de estimação completam a oferta.

As portas estão abertas de sexta a domingo, das 11h às 20h. A entrada custa 10€, ficando a 8€ para crianças dos três aos 11 anos.

Palheta - Festival de Robertos e Marionetas

1 a 3 de Março

“O que há em comum entre um esboço, um desejo e um foguetão? A possibilidade da ida. A promessa da transformação.” É esta inquietação que dá o mote aos sete espectáculos que compõem a sétima edição do festival dedicado à arte de bem “bonecrar”.

Celebrando o espanto do caminho mais do que a própria meta, entram em cena o Teatro Dom Roberto da Vumteatro, Las Cotton da Cia. Anita Maravillas, a Aldeia Balão do Teatro e Marionetas de Mandrágora, a Volta ao Mundo em 40 Minutos de Rui Queiroz de Matos e A Grande Fantochada de Hugo van der Ding, entre outras criações e oficinas.

Na Gafanha da Nazaré (Ílhavo), com programa detalhado aqui e preços até 8€.

ENTRETENIMENTO

Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party

2 e 3 de Março

Para fãs de todas as idades, um espectáculo que chama ao palco do Meo Arena (Lisboa) figuras como Mega Wrex, Tiger Shark, Demo Derby, Bone Shaker, Bigfoot, Gunkster ou HW 5-Alarm.

Todas integram o universo Hot Wheels Monster Trucks, aqui apresentado em tamanho generoso, com luzes, dança e brindes à mistura. Desdobrada em três sessões “épicas”, a festa conta ainda com uma visita guiada aos bastidores “antes de todos os estrondos e colisões” e uma Crash Zone Pre-Party onde os fãs podem ver de perto os camiões, conhecer os pilotos e pedir autógrafos.

Sábado, às 11h30 e 18h30, e domingo, às 11h30, com bilhetes entre 30€ e 50€ (a que acrescem os valores de 13€ e 80€, respectivamente, com os acessos à Crash Zone e à Legends Backstage Tour).

Foto Hot Wheels Monster Trucks Live Glow Party DR

Lego Friends

1 a 24 de Março

A Covilhã é a cidade portuguesa escolhida para acolher o “primeiro playground” dedicado ao mundo criativo dos famosos tijolos coloridos com a insígnia Friends.

Durante cerca de um mês, de sexta a domingo, o Serra Shopping abre as portas do espaço com 40 metros quadrados de construções e videojogos, servido por diferentes zonas temáticas, onde os mais novos (dos cinco aos 12 anos) podem dar asas à sua imaginação e, até, mergulhar numa piscina cheia de peças. Tudo debaixo do chapéu Descobre um novo mundo de amigos, lema que dá corpo à experiência.

Das 12h às 14h e das 17h às 21h (sextas só no período nocturno), com entrada livre.

TEATRO

Um Mini Museu Vivo de Memórias do Portugal Recente

28 de Fevereiro a 3 de Março

Joana Craveiro e o seu Teatro do Vestido tornam a contar histórias de pessoas comuns que não constam nos manuais escolares. Pegam em testemunhos e lembranças – “os pequenos objectos, as fotografias de família, um velho livro de uma biblioteca pessoal, um recorte de jornal guardado entre as páginas de um diário”, descreve a sinopse – e fazem uma viagem pelo Portugal do século XX, cheia de memórias e utopias.

Um espectáculo-conversa documental, filho do projecto performativo Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, em que se desafiaram e reavivaram narrativas numa perspectiva histórica, política e afectiva.

Agora, com os 50 anos do 25 de Abril como pano de fundo (e “que melhor momento para desenterrar e invocar memórias?”), a actriz e encenadora “mergulha mais a fundo” no colonialismo português e na libertação dos territórios. Para a missiva, convocou Dúnia Semedo, com quem partilha o palco, as luvas de arquivista e a expedição às memórias, para dar a conhecer o passado, que é muito do que faz o presente e matéria essencial para o mapa de coordenadas do futuro.

Para maiores de 12 anos, está em cena no Centro Cultural de Belém (Lisboa), com sessões de quarta a sexta, às 10h30 (3,50€); e sábado e domingo, às 16h (7,50€).

A Grande Corrida

2 a 10 de Março

No Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), vai a cena a primeira parte de uma trilogia iniciada em 2012 por Catarina Requeijo e centrada na automobilista Manuela e na sua família quase-perfeita – Muita Tralha Pouca Tralha (2017) e Não Há Duas sem Três (2022) são as peças que completam a série.

A Grande Corrida marca o dia em que Manuela testa a sua imaginação e persistência para chegar ao fim de uma competição. Para ver sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30, com bilhetes a 3€ (criança) e 7€ (adulto).

Foto A Grande Corrida DR

Uma Ideia de Justiça

2 de Março

Liberdade, equidade, inclusão e diversidade são noções que habitam a narrativa da peça, escrita por Isabel Minhós Martins, dirigida por Joana Providência e apresentada como “uma ferramenta de construção da noção de justiça”.

Apontada a maiores de seis anos, traz na manga perguntas como “Porque é mais fácil identificar a injustiça do que definir a justiça?” ou “Quando chega uma travessa de fruta, quem tem direito à primeira peça?” No Teatro Aveirense (Aveiro), sábado, às 16h, com bilhetes a 3€.

Herbário - Um Manifesto Poético-Musical

2 de Março

Os livros Presos de Oliver Jeffers e Herbário de Jorge Sousa Braga dão o tom a esta “viagem sensorial e sonora pela floresta”. Entre histórias e poemas, o convite é para regressar às origens e procurar “o sentido nas pequenas coisas”, nota a sinopse.

Na Casa da Criatividade de São João da Madeira, sábado, às 15h30 (2,50€), à boleia do XXII Festival Literário Poesia à Mesa, que decorre na cidade entre 1 e 21 de Março.

MÚSICA

Stomp

5 a 31 de Março

Ritmo, muito ritmo. Mas também movimento, humor e criatividade espelhada nos pouco convencionais objectos que são usados como instrumentos – caixotes de lixo, latas, vassouras, bidões, caixas de fósforos e, até, carrinhos de supermercados e lava-loiças são alguns dos exemplos.

O grupo britânico, cujo primeiro espectáculo data de 1991, está de volta a Portugal com o seu caldeirão de percussão, dança, teatro e comédia. Com espectáculos sempre diferentes, por conta do cunho pessoal que cada performer imprime à coreografia conjunta, os Stomp dão música aos portugueses no Teatro Tivoli BBVA de Lisboa (terça a sexta, às 21h; sábado, às 16h e 21h; e domingo, às 16h), seguindo depois para o Porto, onde prometem contagiar o Coliseu Porto Ageas, entre 4 e 6 de Abril. Bilhetes de 20€ a 40€.

Foto Stomp DR

VISITAS

Visita à Biodiversidade do Parque e Treetop Walk

2 e 3 de Março

A Fundação de Serralves (Porto) renova o convite para percorrer trilhos em que a natureza e a arte se cruzam.

Este sábado, às 11h, há uma visita temática à biodiversidade do parque de olhos postos nas aves. No dia seguinte, às 15h, o passeio faz-se com os pés ao nível da copa das árvores e vistas de passarinho no passadiço elevado do Treetop Walk.

Cada visita tem um custo de 12€ (6€ dos 13 aos 18 anos e seniores, grátis até aos 12 anos) e requer inscrição prévia.