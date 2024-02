Já te podes candidatar ao prémio literário para jovens do Norte de Portugal e Galiza

Se tens entre 16 e 36 anos e fores nascido ou residente na Galiza ou no Norte de Portugal, podes submeter um conto e ganhar 3000 euros.

A 10.ª edição do prémio Nortear arrancou esta quinta-feira e, até 19 de Julho, está aberta às candidaturas de jovens dos 16 aos 36 anos da eurorregião Galiza-Norte de Portugal que submetam uma obra original escrita em português ou galego.

"A edição de 2024 tem uma dotação financeira de 3000 euros para o vencedor e a publicação da obra em português e em galego", revelou o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) da Eurorregião Galicia-Norte de Portugal (GNP), numa iniciativa conjunta com a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Junta da Galiza e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Norte, I.P.

Podem participar "jovens entre os 16 e 36 anos de idade, nascidos ou residentes na Galiza ou no Norte de Portugal", acrescenta.

As obras devem ser escritas em português, "segundo o novo acordo ortográfico", ou em língua galega, "segundo a normativa ortográfica vigente publicada pela Real Academia Galega", no género do conto. A obra original a apresentar deve ter entre cinco mil a oito mil palavras.

As candidaturas são feitas através do site do prémio.

Para o AECT, "dez anos depois, o prémio Nortear é um exemplo destacado de espaço cultural único na Eurorregião, além de ser uma plataforma de lançamento para os jovens escritores da Eurorregião".

O prémio distingue anualmente obras literárias originais e visa "incentivar a criatividade literária entre os residentes na Galiza e no Norte de Portugal e promover internacionalmente a distribuição de obras literárias". "Nas nove edições de êxito do prémio Nortear realizadas até à data, apresentaram-se cerca de 400 obras de jovens dos dois territórios", indica o AECT.

Os nove vencedores das anteriores edições do prémio Nortear foram: Lara Dopazo, Rui Cerqueira Coelho, Cecília Santomé, Sara Brandão, Sabela Varela, Célia Fraga, Pedro Rodríguez Villar, Marta Pais de Oliveira e Vicente Vázquez.

O projecto Nortear "é um pólo cultural de referência na Europa no âmbito da cooperação transfronteiriça", sendo co-financiado pelo Programa Operativo de Cooperação Transfronteiriça Espanha - Portugal (POCTEP).

O AECT-GNP, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Junta da Galicia e a CCDR-Norte I.P. "colaboram de forma continuada, promovendo diferentes actividades com o objectivo do conhecimento mútuo da cultura, a literatura e a criação artística em geral, em ambos os territórios", explica o AECT.