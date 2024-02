Não três locais mas só um: voto antecipado em Lisboa será apenas na Cidade Universitária

Inscritos abaixo do indicado pela administração eleitoral justificam opção da câmara. Números de 2022 estavam relacionados com pandemia, diz autarquia. Lumiar e Belém são descartadas.

O voto antecipado em mobilidade para as eleições legislativas de 10 de Março, que pode ser efectuado neste domingo, terá apenas uma localização: a da Alameda da Cidade Universitária, reunindo 123 secções. Não serão assim activadas as assembleias de voto que estavam previstas funcionarem em Belém e no Lumiar, confirmou ao PÚBLICO a Câmara Municipal de Lisboa (CML), que justificou tal opção com o que diz ser o reduzido número de inscrições em relação ao que seria expectável. A quantidade de votantes antecipados registada nas legislativas de 2022, garante a câmara, tinha muito que ver com o clima de distanciamento social então motivado pela pandemia.