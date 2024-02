Todas os recenseados na cidade de Lisboa que desejem exercer o direito de voto antecipado para as próximas eleições legislativas, a 3 de Março (sendo 10 de Março o dia do escrutínio), e para o Parlamento Europeu, a 2 de Junho (9 de Junho), poderão fazê-lo em três locais. Serão eles a Escola Secundária do Restelo, na freguesia de Belém, a Escola Básica Lindley Cintra/Escola Secundária do Lumiar, na freguesia do Lumiar, e a Cidade Universitária, em Alvalade.

