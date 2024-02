Morreu Cat Janice, cantora com cancro que compôs música para dar os direitos ao filho

Autora de Dance you outta my head, que viralizou nas redes sociais, tinha 31 anos e um cancro terminal.

Aos 31 anos, Cat Janice, a cantora que se tornou viral nas redes sociais no início do ano, porque fez uma música para o filho ficar com os direitos de autor, morreu nesta quarta-feira. A notícia foi divulgada no seu perfil nas redes sociais. Desde Julho que a artista sofria com um cancro do pulmão.

"Nesta manhã, na casa onde passou a sua infância e rodeada pelo amor da sua família, Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial", escreve o irmão da cantora, o também artista CUBBY, que gere agora as redes sociais de Cat Janice. E continua: "Somos eternamente gratos pela demonstração de amor que Catherine e a nossa família receberam nos últimos meses. Cat viu sua música chegar a lugares que não esperava e descansa em paz, por saber que continuará a sustentar o seu filho através da sua música. Isto não teria sido possível sem todos vocês."

A cantora americana, que alcançou o primeiro lugar no Tik Tok Billboard Top 50, deixou um filho de sete anos, a quem deixou os direitos de autor do tema que a tornou viral nas redes sociais, desde 19 de Janeiro, quando o lançou.

Dance you outta my head, composto por Cat Janice, tem mais de 12 milhões de reproduções no Spotify​, cumprindo o desejo da artista, que escrevera nas redes sociais, no início do ano, que queria assegurar o sustento do filho, atribuindo-lhe os direitos de autor da canção. Essa seria a sua “derradeira alegria”. Então, a cantora contou ter sido inspirada por uma memória com o filho, quando estavam juntos dentro de um carro, no Verão.

Cat Janice Ipsan começou a carreira musical em 2014, com um álbum de voz e piano, e em 2019 ganhou um WAMMY (Washington Area Music Award) na categoria de Melhor Artista de Rock. Mas foi este ano que se tornou mais conhecida depois do lançamento da música e do pedido para ajudar financeiramente o seu filho.

A par da carreira musical, foi cientista de informação aeroespacial, e em 2022 tinha-se curado de um sarcoma no pescoço, um ​cancro que afecta os tecidos que sustentam o corpo humano, ao contrário dos mais comuns, que atingem partes superficiais. No entanto, a doença reapareceu nos pulmões, e a cantora percebeu que podia não ter muito tempo de vida, por isso, começou a lançar novas músicas e a documentar a sua vida nas redes sociais.