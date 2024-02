Festa de pré-casamento do filho do homem mais rico da Ásia até terá concerto da Rihanna

Jactos fretados para celebridades e magnatas, uma actuação da Rihanna e indicações para vestir roupas de “febre da selva” para a visita a um centro de salvamento de animais. É assim que o multimilionário Mukesh Ambani está a dar início às grandes celebrações do casamento do seu filho Anant Ambani, na Índia.

O chefe do conglomerado indiano Reliance, ligado à extracção petrolífera, é também o homem mais rico da Ásia, com um património líquido de 114 mil milhões de dólares (105 mil milhões de euros), de acordo com a revista Forbes. Fora dos negócios, Ambani é conhecido por nunca deixar uma festa pela metade.

A ocasião, que está a ser notícia em toda a Índia (e não só), é um jamboree pré-casamento de três dias para o filho mais novo, Anant Ambani, de 28 anos, que se vai casar com a namorada de longa data, Radhika Merchant, de 29 anos. A festa, a começar na sexta-feira, recebe 1200 convidados e tem lugar na cidade de Jamnagar, perto da principal refinaria de petróleo da Reliance, no estado de Gujarat.

O casamento propriamente dito só se realiza em Julho, mas as festividades começaram na quarta-feira, quando Anant e a sua futura noiva organizaram um jantar comunitário para a população local, que serviu 51 mil pessoas.

Durante a festa dos próximos dias, são esperadas actuações da superestrela pop Rihanna, do mágico norte-americano David Blaine e haverá também cerimónias tradicionais num complexo de templos.

A festa de pré-casamento de Anant deverá contar com a presença de Bill Gates, Mark Zuckerberg da Meta, dos multimilionários indianos Gautam Adani e Kumar Mangalam Birla, bem como de muitos jogadores de críquete e estrelas do cinema de Bollywood, como Shah Rukh Khan e Salman Khan, avançam duas fontes próximas da organização que não quiseram ser identificadas.

É também expectável que esteja presente Bob Iger, director executivo da Disney, que anunciou na quarta-feira uma fusão de 8,5 mil milhões de dólares dos seus meios de comunicação social na Índia com os da Reliance.

O noivo Anant é director da nova empresa de energia da Reliance e um dos três filhos de Ambani, herdeiros do seu império. Já a noiva Radhika Merchant tem uma carreira de sucesso como directora da empresa indiana Encore Healthcare.

Mimos para convidados

Em 2018, Ambani também fez manchetes com o casamento da filha Isha, que foi descrito por alguns como uma mini-cimeira de Davos. Os antigos secretários de Estado dos EUA, Hillary Clinton e John Kerry, estiveram entre os convidados na pista de dança com as estrelas de Bollywood dessa altura. Houve, inclusive, um concerto de Beyoncé.

Desta vez, os convidados das celebrações de Anant Ambani vão poder saborear 500 pratos criados por cerca de 100 chefs. Serão mimados com cabeleireiros, maquilhadores e designers de roupa indiana, que estão disponíveis por “ordem de chegada”, de acordo com um documento de planeamento fornecido aos convidados a que a Reuters teve acesso.

Os convidados visitarão ainda um centro de salvamento que, segundo a Reliance, alberga mais de 2000 animais e tem um dos maiores hospitais de elefantes do mundo. O código de vestuário é “febre da selva”, sendo os convidados aconselhados a usar roupas com estampados animais.

São ainda oferecidos voos charter de ida e volta a partir de Nova Deli e Mumbai, mas os hóspedes foram convidados a limitar-se a apenas duas malas por casal. O documento adverte que “se trouxer mais”, não há garantia de que chegará no mesmo voo.

Os hóspedes também foram convidados a serem razoáveis nas expectativas em relação aos serviços de lavandaria. “Qualquer roupa entregue para ser engomada será devolvida no prazo de três horas... pedir algo mais rápido do que isso pode não ser viável”, adverte o documento.