Bicampeão do chocolate, o mestre Jorge Cardoso vem da Suíça a Óbidos mostrar a sua arte

É de Ovar mas cedo rumou à Suíça, onde se sagrou bicampeão mundial nas artes do chocolate. Em Março, o mestre chocolateiro está no Festival de Chocolate com “as suas melhores obras e esculturas”.

Jorge Cardoso, bicampeão do mundo nas artes do chocolate, há mais de duas décadas a viver na Suíça, vem a Portugal para participar no Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, que decorre de 1 a 17 de Março, e traz com ele algumas das suas mais icónicas obras e esculturas de chocolate, incluindo figurados de Amália Rodrigues ou do galo de Barcelos, “além de uma surpresa especial”.

Natural de Ovar, filho de pai cozinheiro e mãe pasteleira, Jorge Cardoso cedo seguiu o legado familiar, enveredando pela arte chocolateira. Aos 17 anos, mudou-se para Friburgo, região da Suíça “onde se encontram as melhores casas de chocolate, mas também de queijo”, lê-se na página do Turismo da Suíça dedicada à região e onde Jorge Cardoso revela alguns dos seus lugares e experiências turísticas preferidas, incluindo uma viagem de comboio “com sabor a chocolate”.

“Este esforço conjunto pretende dar a descobrir aos viajantes portugueses as delícias e os encantos de Friburgo que conferem uma experiência autêntica e saborosa a todos os que a visitem”, sublinha o Turismo da Suíça em comunicado.

Foto Jorge Cardoso mudou-se para a Suíça aos 17 anos TURISMO DA SUÍÇA / ANDRÉ MEIER

Foto Jorge Cardoso no seu laboratório chocolateiro TURISMO DA SUÍÇA / ANDRÉ MEIER

Presença assídua em competições chocolateiras, Jorge Cardoso sagrou-se campeão no Campeonato do Mundo de Culinária, no Luxemburgo, em 2018 e 2022, tornando-se um dos chocolatiers mais premiados de Portugal e Suíça. É especialista em obras de intrincada delicadeza e grandes esculturas realistas, como as estátuas em chocolate de Cristiano Ronaldo e do tenista Roger Federer.

Durante o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, é um dos mestres com esculturas ao vivo no Salão de Chocolate, de 1 a 3 de Março, ao lado de obras de Abner Ivan, Lluc Crusellas, e Léo Vilela.

O Turismo da Suíça marca também presença no festival com “um stand para apresentar a região de Friburgo, distribuir material promocional relativo ao projecto e, claro, distribuir muito chocolate suíço”, acrescenta a nota de imprensa, destacando o concurso que dará a possibilidade de “ganhar até 5kg de chocolate suíço da mais alta qualidade”, “confeccionado por Jorge Cardoso”.