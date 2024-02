Do galo de Barcelos a Amália: Óbidos de chocolate, com a portugalidade no ponto

Está prestes a começar “o evento nacional mais delicioso e lambuzado”, palavras do Município de Óbidos que o organiza e créditos por conta da tradição iniciada em 2002, que todos os anos atrai milhares de gulosos ao burgo medieval.

E se a paixão pelo chocolate e pela arte culinária serve de embrulho ao manifesto, o recheio não fica por mãos alheias: acicata o paladar com um festim de chocolates, de formas e feitios variados, sempre com a promessa de mostrar “todas as potencialidades que as moléculas do cacau permitem, das mais doces às mais puras”.

Inspirada no tema Celebrar Portugal, a montra desta 21.ª edição do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos vem enfeitada com as habituais demonstrações de chefs “cheios de criatividade e técnica”, expositores onde estão representadas marcas do mercado nacional e internacional, harmonizações com vinho, café e cerveja, concursos para testar a proeza culinária de profissionais e entusiastas, e esculturas ao vivo.

Das sugestões mais tradicionais às ligações invulgares, sempre com a criatividade no ponto e provando que o chocolate é muito mais do que uma tablete ou um bombom, o cardápio presta honras à portugalidade, não só dando a conhecer elementos a ela associados, mas também evocando o património material e imaterial classificado pela UNESCO.

O visitante pode então dar de caras com “réplicas intrincadas” de D. Afonso Henriques, do Galo de Barcelos, de Amália Rodrigues e do Santuário de Fátima, entre outros símbolos nacionais, esculpidas por mestres chocolateiros como Francisco Siopa, Jorge Cardoso, Lluc Crusellas ou Josep Maria Ribé, durante os dias do festival.

Tentações do palato à parte, há mais ingredientes no mapa. A saber: jogos, quizzes e contos tradicionais portugueses para a família, oficinas onde os pequenos chocolatiers põem as mãos na massa, espectáculos de música, teatro e dança, artesanato, uma Estação Melgão que convida a entrar numa viagem pelo processo produtivo “da fava de cacau até à tablete” e uma área de pet sitting para entreter os animais de estimação.

Em cena entre 1 e 17 de Março, a “experiência sensorial única” tem as portas abertas de sexta a domingo, das 11h às 20h. A entrada custa 10€ (8€ para crianças dos 3 aos 11 anos).