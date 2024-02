Hamas avalia proposta de cessar-fogo de 40 dias e libertação de reféns

O Hamas está a considerar uma proposta de cessar-fogo temporário na Faixa de Gaza, negociada em Paris, que inclui uma pausa de 40 dias nas operações militares e uma troca de prisioneiros palestinianos por reféns israelitas, segundo avança a Reuters esta terça-feira.

A proposta prevê também a recuperação de hospitais e padarias em Gaza, a entrada diária de 500 camiões de ajuda humanitária no enclave palestiniano e a entrega de milhares de tendas e caravanas para alojar os deslocados internos.

Quanto à libertação de reféns, o Hamas libertaria 40 israelitas, incluindo menores, mulheres, pessoas acima dos 50 anos e doentes, em troca de 400 prisioneiros palestinianos libertados por Israel, adiantam as fontes ouvidas pela agência Reuters.

As negociações em curso parecem ser o esforço mais sério das últimas semanas para pôr termo aos combates na Faixa de Gaza, na esperança de evitar, ou pelo menos adiar, uma ofensiva terrestre na cidade de Rafah, onde mais de um milhão de palestinianos procurou abrigo, e garantir a libertação dos reféns detidos pelo Hamas.

No início de Fevereiro, o Hamas apresentou uma contraproposta para uma trégua de quatro meses e meio, recusada por Israel, que insiste que a guerra só terminará com a eliminação do movimento islamista palestiniano.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou esta segunda-feira à noite que Israel concordou com uma pausa das operações militares durante o Ramadão, que deverá começar na noite de 10 de Março e terminar a 9 de Abril. Sugeriu ainda que o Estado judaico concordou com a retirada de civis palestinianos de Rafah, antes de intensificar a sua campanha militar com vista à destruição do Hamas. Domingo, os militares israelitas entregaram ao gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu um plano de evacuação da cidade, mas este não foi divulgado.

"O meu conselheiro de segurança nacional diz-me que estamos perto. Ainda não está concluído. A minha esperança é que pela próxima segunda-feira já tenhamos um cessar-fogo", afirmou o chefe de Estado norte-americano em declarações à imprensa.