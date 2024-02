Hamas faz depender acordo de cessar-fogo de entrada de ajuda em Gaza

Eventual trégua pode “adiar” ofensiva em Rafah, mas não a impedirá. Essa operação, avisa Guterres, vai acabar de vez com a capacidade de as Nações Unidas distribuirem ajuda no território.

O chefe do bureau político do Hamas reuniu-se esta segunda-feira com o emir do Qatar, no mesmo dia em que militares israelitas e membros da Mossad chegaram ao pequeno Estado do Golfo Pérsico que foi o principal responsável por negociar a trégua de Novembro na Faixa de Gaza. Os sinais multiplicavam-se e um novo cessar-fogo temporário parecia mais perto do que nunca, até que, ao final do dia, diferentes responsáveis citados pela imprensa de Israel começaram a dar conta de um “pessimismo” crescente.