Norte-americano imolou-se em protesto junto a embaixada de Israel em Washington

“Estou prestes a cometer um acto extremo de protesto”, dizia Aaron Bushnell, oficial da Força Aérea americana, antes de se encharcar com um líquido inflamável. O público era quem assistisse à transmissão em directo no Twitch - uma rede social de streaming. Com um isqueiro, ateou o fogo: “Não serei cúmplice do genocídio”, afirmara, “comparado com o que as pessoas têm vivido na Palestina às mãos dos colonizadores, [este acto] não é nada extremo. Isto é o que a nossa classe dominante decidiu que será normal”.

No domingo, à porta da embaixada israelita em Washington, D.C., o militar ardia enquanto gritava “Palestina livre”. De fundo, ouvia-se a polícia: “posso ajudá-lo?”; e depois, "deite-se no chão!". Socorrido pelos serviços secretos dos EUA, Bushnell não resistiu aos ferimentos graves e acabou por morrer no hospital. Mais tarde, o vídeo foi eliminado da plataforma, e substituído por uma mensagem que acusava o canal – sem outras publicações e com a bandeira da Palestina como foto de perfil – de violar as directrizes do site.

Ainda assim, o homem que se imolou este domingo foi identificado através do LinkedIn numa conta com o mesmo nome que usou no vídeo. Era oficial da Força Aérea desde 2020 no Texas – quando gravou o vídeo, estava a usar uniforme –, e estava a estudar Engenharia de Software na Universidade de Southern New Hampshire. Bushnell, que vivia em San Antonio, no Texas, escreveu na conta da rede social que estava “à procura de programas SkillBridge para transferir as minhas habilidades para a área da carreira de engenharia de software”.

Segundo o The New York Times, a polícia investigou um “veículo suspeito” que se encontrava perto do local, mas não havia sinal de explosivos. De acordo com o jornal, não houve feridos na embaixada. Segundo o Economic Times, o militar terá informado os órgãos de comunicação social através de uma mensagem: “Hoje, estou a planear envolver-me num acto extremo de protesto contra o genocídio do povo palestiniano”.

De acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde da Palestina, que é controlado pelo Hamas, o número de mortos em Gaza atingiu hoje os 29.700, tendo morrido pelo menos 90 pessoas nas últimas 24 horas e 164 outras ficado feridas. “Houve intensos ataques e violentos bombardeamentos de áreas no sul da Faixa”, disse o porta-voz acerca das mais recentes investidas da guerra. Este fim-de-semana, no sábado, em Telavive, milhares de manifestantes insurgiram-se contra a reforma judicial proposta pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, e pediram eleições e libertação dos reféns.

Texto editado por Ivo Neto