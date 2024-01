Ramallah na rua à meia-noite em protesto por Gaza

Minutos antes de acabar o ano mais terrível das suas vidas, muitas centenas de palestinianos de várias idades e géneros, muçulmanos e cristãos, lotavam o centro de Ramallah com bandeiras, fotografias dos mortos, cartazes pelo cessar-fogo e contra o “genocídio em Gaza”. Em vez dos festejos de Ano Novo, um protesto, o mais forte das últimas semanas, com a bandeira palestiniana a dominar, eclipsando as partidárias. E, apesar de todo o luto, uma atmosfera vibrante, ao contrário da manifestação que eu vira na véspera em Telavive, pelos 129 israelitas ainda reféns do Hamas.

