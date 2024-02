Harry mentiu nas suas memórias? Defesa sobre visto norte-americano sugere que sim

As confissões do príncipe no seu livro de memórias sobre o consumo de drogas chegaram a tribunal e ameaçam a sua permanência nos EUA.

Um advogado do Departamento de Segurança Interna (DHS) defendeu, na audição da acção interposta pela Heritage Foundation (HF) para tornar públicos os documentos de candidatura do príncipe Harry a um visto norte-americano, que “um livro não é um testemunho juramentado ou uma prova”. Ou seja, segundo John Bardo, o facto de o príncipe ter escrito nas suas memórias que consumiu drogas não significa de que facto o fez, avaliando que esses dados poderiam ter sido colocados na narrativa com o objectivo de “vender livros”. “Dizer algo num livro não significa necessariamente que seja verdade”, observou, na sexta-feira, citado pelo The Telegraph.

O causídico apontou ainda outra forma “plausível” para a entrada do príncipe nos EUA: com um visto de categoria A, reservado a diplomatas e funcionários de governos estrangeiros que visitam os Estados Unidos para tarefas oficiais. “Ele continua a ser um membro da família real britânica e tem o título de duque de Sussex, continua a ser um funcionário do governo no Reino Unido pelo seu nascimento e título.”

Para a HF, que desde o lançamento do livro procura saber o que consta nos registos de entrada do príncipe, ambas as defesas são desprovidas de sentido. Por um lado, destacou o director do Centro Margaret Thatcher para a Liberdade da HF, Nile Gardiner, “é um argumento ridículo” sugerir que o príncipe Harry tenha mentido no seu livro. E, por outro, destacou o advogado da HF, Samuel Dewey, a ideia de que o duque poderia ter recebido um visto de categoria A é “absurda”, uma vez que Harry não trabalha para a família real ou para o Governo britânico desde antes de ter pedido residência nos EUA.

Durante a sessão de sexta-feira, Dewey chamou ainda a atenção para a recente entrevista de Harry ao programa televisivo Good Morning America, ao longo da qual admitiu ponderar pedir a nacionalidade norte-americana, desabafando “não ter ideia” do que o está a deter de avançar.

No entanto, o facto de a lei norte-americana o forçar a renunciar os títulos reais pode ser um dos obstáculos. A política de imigração dos EUA estipula que “qualquer requerente que possua títulos de hereditariedade ou posições de nobreza num Estado estrangeiro deve renunciar ao título ou à posição”.

Outro problema potencial para o príncipe será uma alteração na Casa Branca. Com eleições agendadas para Novembro, o candidato Donald Trump aproveitou a Conferência de Acção Política Conservadora, no sábado, para garantir que o príncipe Harry não terá qualquer tratamento preferencial se voltar a ocupar o cargo que assumiu entre 2017 e 2021.

Trump acusou a Administração Biden de ter sido “demasiado gentil” com o inglês, o qual, garantiu o candidato em declarações ao Daily Express, “estaria por sua conta” se dependesse dele. Mas o motivo de Trump é maior que qualquer lei de imigração: “Ele traiu a rainha”, acusou o candidato republicano, referindo-se ao facto de Harry e Meghan terem decidido dar o nome de Lilibet à filha sem consultar a monarca (o que, segundo uma biografia não autorizada, terá deixado Isabel II “zangada”). “É imperdoável”, resumiu Trump.

Mentiroso ou privilegiado?

Há um ano, a HF, um gabinete conservador norte-americano com influência significativa nas políticas públicas americanas, confirmou ao PÚBLICO a existência de um pedido (versão original, em pdf) para que o visto do príncipe Harry fosse divulgado, questionando se o britânico mentiu no formulário sobre o consumo de estupefacientes, que, entretanto, admitiu no seu livro de memórias.

No livro Na Sombra, que só na primeira semana vendeu 3,2 milhões de exemplares em todo o mundo, assim como em várias entrevistas televisivas, o filho mais novo de Carlos e Diana admitiu ter consumido cocaína, marijuana e cogumelos mágicos. De acordo com a HF, um historial de consumo de drogas é habitualmente motivo para a recusa de um visto nos EUA, sendo que a lei de imigração dos EUA prevê duras penas para quem é apanhado a mentir na sua candidatura a um visto, que pode ir desde a recusa da cidadania até à deportação imediata. No caso de Harry, estima a HF, ou o príncipe mentiu ou os funcionários fronteiriços sabiam de tudo e atribuíram-lhe um tratamento especial por ser membro da família real britânica e a sua mulher ser uma conhecida actriz — o que também viola a lei norte-americana.

O uso de estupefacientes é abordado em várias passagens do livro de memórias do príncipe Harry, lançado em Janeiro do ano passado. Sobre o consumo de cocaína, Harry refere ter tido a primeira experiência aos 17 anos, acrescentando que fez “mais algumas linhas” em situações que descreve como sociais.

O duque também recorda a vez em que, numa festa na casa da actriz Courteney Cox, tornada famosa com a série Friends, consumiu cogumelos mágicos — o que o fez conversar com um balde de lixo e uma sanita.

Já sobre a ayahuasca psicadélica, Harry garantiu ter-se tratado de uma experiência positiva. “Sob a influência dessas substâncias eu era capaz de me livrar de rígidas ideias preconcebidas, ver que havia outro mundo além dos meus sentidos fortemente filtrados, um mundo igualmente real e duplamente belo — um mundo sem névoas vermelhas, sem motivo para névoas vermelhas. Havia somente a verdade.” E, numa entrevista cedida ao terapeuta Gabor Maté, um defensor da despenalização de drogas, o duque assumiu que a marijuana “realmente” o ajudou.