Eis Lilibet! Harry e Meghan apresentam a filha no postal de Natal

É uma espécie de prenda de Natal dos duques de Sussex para os muitos fãs: Harry e Meghan não só actualizam a imagem do pequeno Archie, o primogénito que já tem mais de dois anos e meio, como revelam, numa absoluta estreia, a filha mais nova, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, que nasceu a 4 de Junho. Os duques partilharam, esta quinta-feira, a primeira fotografia da bebé no âmbito do postal de Natal de família.

A fotografia mostra a família de quatro a rir: Meghan eleva a pequena “Lili”, enquanto Archie está ao colo do pai. “Este ano, 2021, demos as boas-vindas à nossa filha, Lilibet. Archie fez de nós ‘mamã’ e ‘papá'; Lili fez de nós uma família”, lê-se no postal de Harry e Meghan.

E é com as famílias que os dois dizem ter os seus pensamentos: “Enquanto aguardamos com expectativa o ano 2022, fizemos doações em vosso nome a várias organizações que honram e protegem as famílias — desde as que foram deslocalizadas do Afeganistão até às famílias norte-americanas que necessitam de licença parental remunerada.”

O momento foi captado pelo fotógrafo (e príncipe polaco) Alexi Lubomirski, que também tirou as fotografias oficiais do noivado e do casamento dos dois.

O nascimento de “Lily” foi posterior a uma entrevista de Harry e Meghan a Oprah Winfrey, transmitida em Março, na qual o casal fez polémicas afirmações sobre a posição da família real sobre a cor da pele do seu primeiro filho, sobre o facto de terem perdido a protecção real e as intensas pressões que terão levado Meghan a pensar em suicídio.

Harry e a actriz americana Meghan Markle casaram-se no Castelo de Windsor, em Maio de 2018, e o seu filho Archie nasceu precisamente um ano depois.

No início de 2020, Meghan e Harry anunciaram a intenção de deixarem de trabalhar a tempo inteiro para a coroa e de residirem entre a América do Norte e o Reino Unido. Porém, os seus desejos acabaram por ser contrariados, com a rainha a não permitir uma dedicação em part-time. A cisão definitiva deu-se em Fevereiro deste ano, quando o casal informou a monarca de não ter intenção de voltar a actuar como membro activo da família real.