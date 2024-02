BCP mais do que quadruplica lucros para 856 milhões em 2023

O BCP reportou um resultado líquido de 856 milhões de euros no conjunto do ano de 2023, um valor mais de quatro vezes superior aos lucros de 197,4 milhões que tinham sido registados no ano anterior. À semelhança do que aconteceu com os restantes bancos que já apresentaram as contas relativas ao ano passado, o BCP beneficiou da subida das taxas de juro, que está a tornar o negócio do crédito mais rentável para o sector bancário.



Os resultados foram divulgados, nesta segunda-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "A evolução do resultado líquido consolidado reflecte o desempenho favorável quer da actividade em Portugal, quer da actividade internacional, permitindo que a rentabilidade dos capitais próprios aumentasse de 3,9% para 16% no último ano", pode ler-se no comunicado.

A justificar estes resultados estão, sobretudo, os resultados operacionais do banco, num ano em que a subida das taxas de juro levou a um crescimento significativo da margem financeira (indicador que mede a diferença entre os juros cobrados no crédito e os juros pagos nos depósitos), que chegou para compensar o aumento dos custos. A margem financeira do grupo ascendeu a 2825 milhões de euros, um crescimento superior a 31% em relação ao ano anterior.

Esse crescimento verificou-se tanto na actividade doméstica como na internacional, mas foi em Portugal, sobretudo, que teve maior expressão. "A margem financeira, na actividade em Portugal, apresentou um crescimento de 54,2% face aos 951 milhões de euros apurados em 2022, ascendendo a 1466 milhões de euros, no final de 2023, reflectindo, acima de tudo, a evolução favorável do negócio comercial, mas incorporando também, por um lado, o efeito positivo decorrente da gestão da carteira de títulos e, por outro, o aumento dos custos suportados com a dívida emitida e passivos subordinados", justifica o banco.

Assim, acrescenta o comunicado, assistiu-se "a um aumento do rendimento" gerado pela carteira de crédito, graças aos "aumentos que se registaram nas taxas de juro", que foram suficientes para compensar a queda do saldo médio da carteira de crédito a clientes, num ano em que o volume de amortizações antecipadas no crédito à habitação aumentou em todo o sector.

Ainda do lado operacional, as receitas obtidas por via de comissões mantiveram-se praticamente inalteradas, com uma queda de 0,2%, para os 663,2 milhões de euros. Já os resultados em operações financeiras ascenderam a 144,8 milhões de euros, um aumento expressivo em relação aos 50 milhões registados no ano anterior, que fica a dever-se aos ganhos obtidos pelo Bank Millennium, subsidiária polaca do BCP, com a venda de 80% das acções da Millennium Financial Services.

Em contrapartida, os custos operacionais aumentaram em 8,3% e totalizaram os 1162 milhões de euros, uma evolução que o BCP explica com as "taxas de inflação verificadas nas três geografias em que o banco opera".

O produto bancário totalizou, assim, 3767 milhões de euros em 2023, um crescimento de 31,9% em relação ao ano anterior.