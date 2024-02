Anatomia de uma Queda vence nos Césares mas Judith Godrèche ganha o Olympia de Paris

Nomeada três vezes aos Césares, a primeira vez em 1991 quando tinha 19 anos e foi proposta como "jovem esperança feminina" por La Desenchantée, de Benoît Jacquot, Judith Godrèche não tinha agora filme a defender em 2024. Não tinha prémio a receber. E no entanto, a imprensa francesa, que por estes dias faz dela a guerrilheira que confronta "o mundo do cinema com os seus anos de omertà sobre violências sexuais" cometidas contra actrizes (como se lia na manchete do Libé), insinuava que pouco importaria quem seria coroado no Olympia de Paris sexta-feira à noite como melhor filme de 2024, Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, 11 nomeações, 1,6 milhões de espectadores e ainda a atrair pessoas às salas francesas, ou O Reino Animal, de Thomas Cailley, 12 nomeações e também mais de um milhão de espectadores. O importante, aquilo que estava a criar tensão antes da cerimónia, era o facto de Judith Godrèche aparecer no Olympia para se dirigir aos membros da Academia Francesa de Cinema.

