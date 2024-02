EUA pressionam Rússia com novo pacote de mais de 500 sanções

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira, véspera do segundo aniversário da invasão em larga escala da Ucrânia, um novo pacote de mais de 500 sanções contra a Rússia destinadas a aumentar a pressão sobre Moscovo.

As medidas anunciadas pela Administração norte-americana têm como alvo o sistema de pagamentos Mir, as instituições financeiras russas e a sua base industrial militar, a evasão às sanções, a futura produção de energia e outras áreas. Incluem também funcionários envolvidos na morte de Alexei Navalny, uma das principais figuras da oposição russa.

“As sanções vão garantir que Putin pague um preço ainda mais elevado pela sua agressão no estrangeiro e pela repressão no seu país”, disse Biden, em comunicado, sobre as sanções que, segundo a Casa Branca, visam responsabilizar a Rússia pela guerra na Ucrânia e pela morte de Navalny.

As sanções agora anunciadas dividem-se por vários departamentos da Administração dos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro visou quase 300 pessoas e entidades, enquanto o Departamento de Estado atingiu mais de 250 e o Departamento de Comércio acrescentou mais de 90 empresas à sua Lista de Entidades. Trata-se de um aumento em relação ao ano passado, quando os EUA impuseram sanções a mais de 200 pessoas e entidades e o Departamento do Comércio visou 90 empresas por ocasião do primeiro aniversário da guerra.

A Rússia não é o único alvo deste novo pacote de sanções norte-americanas. Foram também impostas restrições comerciais a entidades e empresas da China, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Quirguistão, Índia e Coreia do Sul por apoiarem o esforço de guerra russo na Ucrânia. As medidas agora anunciadas significam, na prática, que estas empresas, ao serem colocadas na Lista de Entidades do Departamento de Comércio, ficam proibidas de fazer comércio com os EUA.

As sanções anunciadas nesta sexta-feira pelos Estados Unidos, que serão aplicadas em conjunto com as impostas pelos Estados-membros da União Europeia e pelo Reino Unido, chegam numa altura em que o novo pacote de ajuda militar à Ucrânia continua bloqueado na Câmara dos Representantes dos EUA, controlada pelo Partido Republicano, refém da estratégia eleitoral de Donald Trump, o provável vencedor da nomeação republicana para a eleição presidencial de Novembro próximo.

“Temos de manter o nosso apoio à Ucrânia ao mesmo tempo que enfraquecemos a máquina de guerra da Rússia. É fundamental que o Congresso se junte aos nossos aliados em todo o mundo para dar à Ucrânia os meios para se defender a si própria e à sua liberdade contra o ataque bárbaro de Putin”, afirmou a secretária do Tesouro, Janet Yellen, através de um comunicado.

Pagamentos e energia

Entre os alvos do novo pacote de sanções norte-americanas, destacam-se o sistema de pagamentos Mir e a produção e exportação de energia da Rússia. Os cartões de pagamento Mir, operados pelo estatal Sistema Nacional de Cartões de Pagamento, tornaram-se essenciais à economia russa desde que as empresas dos EUA suspenderam as operações na Rússia, pouco depois da invasão em larga escala da Ucrânia, e os seus cartões de pagamento emitidos no país deixaram de funcionar no estrangeiro.

“A proliferação do sistema Mir pelo Governo russo permitiu que Moscovo construísse uma infra-estrutura financeira que permitiu a evasão às sanções e a reconstrução das ligações cortadas com o sistema financeiro internacional”, afirmou, em comunicado, o Departamento do Tesouro dos EUA, que visou também mais de uma dúzia de bancos russos, empresas de investimento, fundos de capital de risco e empresas de fintech, incluindo o SPB Bank, que é propriedade da SPB Exchange, a segunda maior bolsa de valores da Rússia.

No que à energia diz respeito, o alvo principal das sanções anunciadas nesta sexta-feira é o projecto Arctic-2 LNG, na Sibéria. Em Novembro último, Washington já impusera sanções a uma importante entidade envolvida no desenvolvimento, operação e propriedade do enorme projecto. Agora, os EUA apontam à empresa russa de construção naval Zvezda, que, segundo o Departamento de Estado, está envolvida na construção de até 15 navios-tanque de gás natural liquefeito (GNL) destinados a apoiar as exportações do gás produzido pelo Arctic-2 LNG.

Morte de Navalny

A punição dos responsáveis pela morte de Alexei Navany consta também das sanções norte-americanas, visando três funcionários do Serviço Prisional Federal da Rússia, acusados de estarem ligados à morte do opositor do regime, incluindo o seu vice-director, que, segundo o Departamento de Estado, terá dado instruções aos funcionários da prisão para aplicarem um tratamento mais severo a Navalny.

Navalny, 47 anos, ficou inconsciente e morreu subitamente na semana passada, depois de uma caminhada na colónia penal conhecida como “Lobo Polar”, a norte do Círculo Polar Árctico, onde cumpria uma pena acumulada de 30 anos de prisão, segundo alegou o Serviço Prisional. Joe Biden culpou directamente o Presidente russo, Vladimir Putin.

Entre os sancionados pelos EUA estão ainda indivíduos envolvidos no que o Departamento de Estado classifica como transferência forçada ou deportação de crianças ucranianas para campos que promovem a doutrinação na Rússia, Bielorrússia e Crimeia.