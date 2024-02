Príncipe William, nem o mais popular nem o mais atraente do mundo

Herdeiro da coroa britânica perdeu o lugar de referência para o príncipe Abdul Mateen do Brunei. No que toca a dotes de atracção, foi ultrapassado pelo irmão.

O príncipe William foi o segundo “melhor real” em todo o mundo em 2023, atesta um estudo da Slingo, citado pelo Express (indisponível em Portugal), que teve por base seis factores: género, país, património líquido, volume de pesquisas no Google, pesquisas no Google sobre a realeza mais atraente, resultando numa pontuação de 0 a 10. O príncipe de Gales recebeu 8,92 pontos, mas foi ultrapassado pelo príncipe Abdul Mateen do Brunei, com 8,95 pontos.

Um dos principais factores que distinguem os príncipes inglês e bruneano é a riqueza: William, da Casa de Windsor, tem uma fortuna avaliada em pouco mais de 90 milhões de euros, enquanto Abdul Mateen da Casa Bolkiah​ reúne mais de 4,5 mil milhões de euros.

Na terceira posição, apesar de ter pouco mais de metade da fortuna do irmão, ficou Harry. O duque de Sussex vingou nas pesquisas no Google pelo real mais atraente, relegando o primogénito para segunda posição.

O príncipe Abdul Mateen do Brunei é um dos 12 filhos de Hassanal Bolkiah ibni Omar Ali Saifuddien III, actual sultão do pequeno país, fruto do seu segundo casamento, com Mariam Abdul Aziz. Nascido em 1991, Abdul estudou Política Internacional no King's College de Londres, completando um mestrado em Estudos Internacionais e Diplomacia pela Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres.

Tal como William, Mateen representa a Casa Real e o pai em vários eventos oficiais, tendo sido ele que acompanhou o sultão ao funeral da avó de William, a rainha Isabel II.

Abdul Mateen é ainda conhecido como príncipe influencer porque tem mais de três milhões de seguidores no Instagram, partilhando não só retratos dos seus deveres oficiais, mas também imagens das férias de luxo ou do trabalho enquanto piloto de helicópteros.

Durante anos, Mateen foi um dos solteiros da realeza, fazendo suspirar jovens de todo o mundo, até ser anunciado o seu casamento em Outubro passado. Casou-se em Janeiro com Anisha Rosnah, neta de um dos conselheiros do sultão Hassanal Bolkiah e proprietária de uma empresa de sedas e outra de turismo.