CGTP: Novas formas de trabalho “retiraram o tapete” aos sindicatos

O teletrabalho, o trabalho em plataformas digitais ou a externalização de serviços vieram para ficar e “colocam exigências acrescidas aos sindicatos e ao trabalho de sindicalização”, alerta a CGTP no programa de acção para os próximos quatro anos – que será discutido e aprovado no 15.º Congresso da Intersindical que tem lugar, hoje e amanhã, no Seixal. Mas embora reconheça que é preciso “romper com rotinas e práticas cristalizadas”, a central sindical continua a colocar o foco da sua acção nos locais de trabalho quando há um número crescente de pessoas que trabalham a partir de casa, em regimes híbridos ou sem qualquer ligação com um local de trabalho.