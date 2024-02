Beyoncé é a primeira mulher negra no topo de tabela de country da Billboard

Beyoncé tornou-se a primeira mulher negra a ocupar o primeiro lugar da lista Hot Country Songs, da Billboard. O seu single Texas hold ‘em, lançado a 11 de Fevereiro e estreado ao vivo no mesmo dia, no intervalo do Super Bowl (a final da NFL, o campeonato de futebol americano), estreou-se com uma colocação na tabela esta terça-feira, dia em que a mesma foi actualizada, e logo no topo. Esta é a primeira vez que Beyoncé surge nas listas de country da revista norte-americana.

É também a primeira mulher a liderar a Hot Country Songs e a Hot R&B/Hip-Hop Songs em simultâneo. Junta-se a um grupo restrito que inclui Justin Bieber, Billy Ray Cyrus, Ray Charles e Morgan Wallen. A origem das listas remonta a 1958.

O outro single lançado no mesmo dia, 16 carriages, também está na Hot Country Songs, ocupando a nona posição. Esta é a primeira vez que a artista surge nesta lista. Beyoncé é ainda a segunda artista feminina a solo (sem colaborações de convidados especiais) a ter um tema seu a entrar directamente para o primeiro lugar da tabela: a primeira foi Taylor Swift, em 2021, com as regravações de Love story e All too well.

A Hot Country Songs “combina vendas nos Estados Unidos, streams” e a presença das canções na rádio, “muito à imagem da Billboard Hot 100, a lista principal” da revista, assinala o jornal The Guardian. A publicação britânica lembra que a relação difícil da música country com artistas negros já foi muitas vezes motivo de debate. Em 2019, por exemplo, o tema Old town road, canção de Lil Nas X entre o hip-hop e a country, foi retirado da Hot Country Songs após ter atingido o primeiro lugar da lista.

“Embora incorpore referências à country e um imaginário cowboy, não alberga elementos suficientes da country de hoje para, na sua versão actual, figurar na tabela”, escreveu na altura a Billboard.

A categorização de Texas hold ‘em como uma música country também foi, como o The Guardian igualmente salienta, alvo de polémica, quer em espaços de discussão online, quer numa rádio de música country em Oklahoma, que declinou o pedido que um ouvinte fizera para passar a canção. “Não passamos Beyoncé uma vez que somos uma rádio de country”, escreveu o director-geral da KYKC, Roger Harris. A resposta levou a um forte debate sobre o lugar que é (ou não) concedido aos artistas negros na esfera da música country, bem como a uma onda de apoio a Texas hold ‘em. No X, ex-Twitter, a etiqueta #Beyonceiscountry (“Beyoncé é country”) tornou-se viral.

Tanto Texas hold ‘em como 16 carriages farão parte de Act II, álbum que Beyoncé lança a 29 de Março e que constituirá um segundo capítulo do antecessor Renaissance, editado em 2022. A ideia passa por criar uma trilogia.