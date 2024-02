Faltam dinheiro e estratégia na ciência e no ensino superior, dizem partidos

Todos os partidos reconhecem a correcção do subfinanciamento da ciência e do ensino superior como prioridade para os próximos anos, pedindo mais investimento para combater a precariedade ou fomentar o alojamento estudantil. A estabilidade das carreiras e a necessidade de uma “gestão democrática” nas universidades foram outros dos temas com maior tempo de antena no debate promovido na quarta-feira à tarde pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup), na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

