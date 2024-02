Síria relata ataque israelita em zona de alta segurança de Damasco

Um ataque com vários mísseis atingiu esta quarta-feira uma zona de alta segurança da capital da Síria, Damasco, em que se concentram edifícios residenciais, escolas e centros culturais iranianos.

A zona de Kafr Sousa já tinha sido atingida em Fevereiro de 2023, quando um ataque israelita matou dois peritos militares iranianos, e antes, em 2008, num ataque que matou o comandante do movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, Imad Moughniyeh.

Então, como agora, Israel não fez qualquer comentário – é muito raro o Estado hebraico assumir autoria de acções específicas, embora como regra geral admita atacar alvos ligados a forças iranianas ou do Hezbollah na Síria.

A Reuters cita testemunhas dizendo que ouviram várias explosões de seguida, assustando crianças que estavam numa escola perto, seguindo-se o som de sirenes de ambulâncias dirigindo-se ao local.

A agência de notícias do regime de Bashar al-Assad, Sana, publicou uma imagem de uma lateral do edifício de vários andares atingido, dizendo que se tratava de um edifício residencial, culpando Israel pelo ataque, sem mencionar mortos.

Rami Abdurrahman, do Observatório Sírio de Direitos Humanos, organização ligada à oposição com sede em Londres, disse que o ataque foi um "assassínio". Não era claro qual teria sido o alvo.

O Irão foi, tal como a Rússia, um grande apoiante do regime de Assad, o que leva a ataques periódicos de Israel para impedir que o seu inimigo ganhe posições demasiado perto do seu território, que acontecem na maior parte das vezes em zonas dos subúrbios da capital síria (raras vezes atingindo zonas civis).

Israel tem vindo a aumentar o alcance dos seus ataques contra o Irão, com alvos normalmente ligados ao seu programa nuclear, e militares, tanto fora do país, como na Síria, como no seu interior.

Na semana passada, duas explosões em duas condutas de distribuição de gás no Irão foram vistas como tendo sido actos de sabotagem de Israel, segundo o diário norte-americano The New York Times.

O regime atribuiu então o ataque a um “inimigo”, sem especificar qual, mas esta quarta-feira, o ministro do Petróleo do Irão, Javad Owji, imputou directamente responsabilidades a Israel, segundo a agência semi-oficial Tasnim.

O ataque foi visto como uma subida da escalada no conflito entre Israel e o Irão, e sobretudo um aviso da parte do Estado hebraico à República Islâmica sobre a grande capacidade de causar danos no interior do seu território (e do seu grau de informação sobre o interior do país).

A natureza do alvo também foi diferente, não se tratando de uma instalação militar ou nuclear, mas sim uma parte da infra-estrutura de energia que distribui gás por grandes centros populacionais e também fábricas.

Já em Dezembro, um grupo de sabotagem informática levou a cabo um ataque que causou perturbações em pelo menos 70% das bombas de gasolina iranianas.