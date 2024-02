Praia da Falésia eleita a melhor do mundo pelos utilizadores da Tripadvisor

A praia da Falésia, no Algarve, foi eleita a melhor do mundo nos Traveller’s Choice Awards, ranking criado anualmente a partir das avaliações feitas na Tripadvisor.

Conhecida “pelas suas falésias dramáticas, areias douradas e águas azuis cintilantes”, a algarvia praia da Falésia foi eleita a melhor do mundo para 2024 nos Traveller's Choice Awards, distinções entregues anualmente pela Tripadvisor “àqueles que recebem um grande volume de avaliações e opiniões excepcionais” dos utilizadores da plataforma “durante um período de 12 meses”, um marco atingido por “menos de 1%” das oito milhões de entradas nas listagens do site, sublinha a empresa em comunicado.

“É possível fazer uma longa caminhada pela orla. As cores das falésias são espectaculares e quase não se percebe quantos quilómetros se percorreu. Altamente recomendado para quem ama esses cenários”, lê-se num dos comentários em destaque. No parágrafo de resumo dedicado ao areal, que se estende entre Olhos de Água (Albufeira) e Vilamoura (Loulé), sugere-se ainda uma caminhada “pelo trilho pitoresco no topo das falésias” para contemplar “as vistas incríveis”, e destaca-se o fácil acesso em transportes públicos, entre outros detalhes.

Presença assídua neste tipo de rankings, sexto lugar no ano passado, a praia algarvia é, no entanto, a única portuguesa no top mundial dos Traveller's Choice Awards para 2024, partilhando o pódio com a praia de Conigli, em Lampedusa (Itália), e com praia de La Concha, em San Sebastián (Espanha).

Este ano, ainda que a lista de 25 areais abranja 18 países dos cinco continentes, “as três melhores praias estão todas na Europa, destituindo as permanentemente populares Caraíbas”, “um sinal de que alguns viajantes estão ansiosos por trocar as típicas férias em resorts pelas costas de Portugal, Itália, e mais além”, destaca Sarah Firshein, directora do departamento editorial da Tripadvisor, em comunicado. De referir, ainda no top mundial, a presença de dois ícones brasileiros: as praias de Ipanema (Rio de Janeiro), em 17.º lugar, e Muro Alto (Porto Galinhas), em 25.º.

O ranking divulgado pela Tripadvisor multiplica-se depois por diferentes geografias (Estados Unidos, Europa, Caraíbas, México, Ásia, América do Sul, África, e Sul do Pacífico), e é entre as 25 melhores praias europeias que voltamos a encontrar areais portugueses: a praia da Nazaré, em 22.º lugar, “conhecida pelo excelente surf e pelo pôr do Sol deslumbrante”; e a praia dos Três Irmãos, em Alvor (Portimão), 24.ª posição, “uma pequena baía de areia branca, ondas calmas e fácil estacionamento”.

Este ano, há ainda uma nova categoria: praias sustentáveis, eleitas através de “uma combinação de contribuições do parceiros de dados sustentáveis BeCause (através do programa Bandeira Azul) e avaliações de viajantes do Tripadvisor”. A distinção estreia-se com dez areais: Sandbanks (Reino Unido), Radhanagar (Índia), Saundersfoot (Reino Unido), Corniche (Emirados Árabes Unidos), Galissas (Grécia), Nissi (Chipre), Mellieha (Malta), Myrtos (Grécia), Playa Blanca (Espanha), e Camp's Bay (África do Sul).