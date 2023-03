Praia algarvia entre as seis melhores do mundo, destaca TripAdvisor

Há anos que a praia da Falésia, em Albufeira, é a única portuguesa a entrar no cardápio restrito das melhores praias do mundo, segundo os Traveler’s Choice Awards da TripAdvisor. Agora sobe ao top 10.

As “exuberantes falésias de areia vermelha” que emolduram “uma praia de areia branca que parece estender-se infinitamente”, terminando num “oceano azul-esverdeado”, valeram à praia da Falésia, situada em Olhos de Água, no concelho de Albufeira, o sexto lugar do ranking das melhores praias do mundo, eleito anualmente pelos Traveler's Choice Awards, da TripAdvisor.

Há anos que o areal algarvio surge entre as preferências dos utilizadores da plataforma internacional, mantendo-se a única praia portuguesa no top mundial. Desta vez, deixa a segunda metade da tabela para firmar-se entre os dez melhores areais do planeta, subindo seis lugares em relação a 2021.

“É uma praia deslumbrante... o sol bate nos diferentes tons de areia laranja e amarela das falésias altas que reflectem uma cor quente”, lê-se no comentário de um utilizador, destacado pela TripAdvisor em comunicado. “A própria areia da praia é um amarelo dourado de grão fino. As ondas quebram na praia com uma ferocidade gentil que cria um surf branco para nadadores e surfistas.”

Para criar a lista, renovada anualmente, a TripAdvisor revê “dezenas de milhões de avaliações enviadas por milhões de viajantes globais nos últimos 12 meses”, analisando “a qualidade e a quantidade das avaliações” para “determinar as praias favoritas dos viajantes” no ano anterior, antecipando tendências para os próximos meses.

Este ano, as escapadelas para praias insulares surgem particularmente “populares”, “com quase três quartos das dez melhores do mundo a situarem-se em locais remotos”, destaca a empresa em comunicado. É o caso da praia vencedora de 2023, a brasileira Baía do Sancho, localizada na ilha Fernando de Noronha. É um regresso ao topo da lista, subindo seis posições relativamente ao ano passado.

Outro destaque é uma “nova e empolgante entrada”: a “dramática” praia de Reynisfjara, em Vik, na Islândia. “É uma praia como nenhuma outra”, assegura a nota de imprensa. “Com as suas mundialmente famosas areias negras e imponentes formações rochosas que se elevam sobre a costa, alguns podem reconhecer o impressionante cenário de A Guerra dos Tronos.” Apesar de “popular entre os observadores de pássaros devido aos vários tipos de aves marinhas avistadas nas proximidades, principalmente os papagaios-do-mar”, as “águas geladas” e as ondas, que podem atingir os 40 metros de altitude, não convidam a banhos. “É uma praia mais bem admirada da segurança do litoral.”

“Além das adoradas praias do Havai, das Caraíbas e da Europa continental, a nossa comunidade está mesmo à procura de melhorar as suas experiências ao abraçar as falésias de Cannon Beach, na costa de Oregon, no Oeste dos Estados Unidos, e destinos mais frios, como a praia de Reynisfjara, na Islândia”, nota Sarah Firshein, chefe editorial da TripAdvisor, em comunicado.