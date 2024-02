David Beckham diz “soccer” para falar de futebol e irrita britânicos

O ex-futebolista David Beckham foi à gala de atribuição de prémios da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão (BAFTA, na sigla original) para entregar o galardão de Estreia Excepcional de um Argumentista, Realizador ou Produtor Britânico à cineasta Savanah Leaf (por Earth Mama)​, e acabou a irritar muitos britânicos quando fez o paralelo entre o futebol e o “soccer”.

“Diz-se que a prática faz a perfeição. Bem, isso pode ser verdade no futebol ou no soccer, mas não é verdade para estes cineastas nomeados por uma estreia excepcional: eles acertaram à primeira.” A frase parece bastante inofensiva, mas o paralelo traçado por Beckham entre o futebol e o “soccer” deixou quem assistia pouco contente, manifestando o desagrado nas redes sociais.

No entanto, apesar da fúria de quem assistia à transmissão dos prémios, a palavra “soccer” para nos referirmos ao futebol, interpretada como um americanismo, tem origens precisamente em Inglaterra e remonta ao século XIX.

Foram os estudantes da Universidade de Oxford que a cunharam entre os termos de calão que usavam para diferenciar o futebol de râguebi do futebol associado, chamando-lhes “rugger” e “assoccer”, respectivamente.

Mais tarde, abreviaram o último para “soccer”, termo que viria a ser usado nos EUA e na Austrália, por exemplo, para o futebol associado. Nestes países, quando se fala em futebol é o que designamos, na Europa, de futebol americano (diferente do râguebi).

E a Enciclopédia Britannica valida a frase de Beckham, considerando os termos que usou sinónimos: “O futebol, também chamado futebol associado ou soccer, é um jogo que envolve duas equipas de 11 jogadores que tentam manobrar a bola para a baliza da outra equipa sem usar as mãos ou os braços.”

Curiosidade: a palavra futebol tem origem inglesa e é o somatório das palavras, foot (pé) e ball (bola), indicando tratar-se de um jogo a ser executado com os pés e uma bola.

David Beckham, 48 anos, brilhou como médio pelo Manchester United, clube pelo qual alinhou durante uma década, ao longo da qual foi campeão nacional seis vezes e conquistou a Liga dos Campeões (1998/99). Depois, integrou a “primeira era galáctica” no Real de Madrid, ao lado de alguns dos melhores do mundo da altura: Luís Figo, Raúl, Roberto Carlos, Ronaldo, Zinédine Zidane… Abandonou os relvados em 2013, aos 38 anos, quando integrava o onze do Paris Saint-Germain.

Fotogaleria

Nos últimos tempos, Beckham destaca-se como empresário, tendo co-fundado o Inter de Miami, o que lhe continua a angariar fãs no país de origem, mas também como uma celebridade: com a ex-Spice Victoria, os Beckham são um dos casais mais admirados do outro lado do Atlântico.