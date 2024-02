Sondagem aponta para maioria absoluta do PP nas eleições galegas

A sondagem da Gad-3 para a Televisão da Galiza (TVG) mostra que o Partido Popular (PP) deverá conseguir manter a maioria absoluta no Parlamento da Galiza. Com uma maioria de 38 parlamentares, o PP deverá eleger entre 39 e 40 parlamentares. O partido nacionalista Bloco Nacionalista Galego (BNG) tem uma forte subida dos 19 para os 25 ou 26 parlamentares, mas não basta para derrubar a maioria de centro-direita na Galiza, ainda assim consegue o seu melhor resultado de sempre. A confirmar-se, o PP consegue renovar a maioria absoluta pela quinta vez consecutiva.

Os socialistas do Partido Socialista da Galiza (PSdeG) preferiram manter as expectativas baixas e a verdade é que perdem força: retêm nove a dez parlamentares, baixando dos 14 conquistados em 2020, será o pior resultado histórico para os socialistas galegos. Já o partido populista e regionalista da província de Ourense, Democracia Ourensana, cuja ideologia se troca pelo pedido de dinheiro para a província que representa poderá conseguir entrar no parlamento galego.

Esta sondagem deve ser vista com cautela porque não é uma sondagem à boca da urna. Trata-se de um conjunto de 3200 entrevistas, realizadas entre 1 e 17 de Fevereiro, num período temporal abrangente e altamente influenciado pelo decurso da campanha eleitoral. Na Televisão da Galiza, o director da Gad-3, Narciso Michavila, não descarta, por isso, uma surpresa eleitoral já que seria necessária "uma participação tão alta como a que se registou".

Tendo em conta os números da Gad-3, a plataforma Sumar, o Podemos - que abandonou o Sumar e concorreu nestas eleições de forma isolada - e o Vox não deverão conseguir qualquer parlamentar, já que não conseguem reunir 5% dos votos em nenhuma das quatro províncias galegas.

O resultado nesta noite é particularmente negativo para a líder do Sumar, a galega Yolanda Díaz, e para a sua candidata na Galiza, Marta Lois, já que não conseguem o objectivo de ter representação parlamentar. Também é particularmente mau para toda a estrutura do Podemos que, depois de abandonar a plataforma Sumar, é ultrapassado até pelo partido animalista PACMA, e para o Vox que continua a não conseguir entrar no parlamento galego. É o único parlamento regional onde a extrema-direita nunca marcou presença.

Apesar do forte crescimento dos nacionalistas galegos do BNG, a perda de apoios por parte dos socialistas na região torna complicada a ambição da esquerda de governar a Galiza.

Quase 2,7 milhões de galegos foram chamados a votar neste domingo. O dia de eleições foi marcado pela participação mais alta de sempre nas eleições galegas, segundo a Cadena Ser, com 72,5% de afluência. Em 2020, com uma pandemia a condicionar o acto eleitoral, a participação ficou-se pelos 48,97%. Neste domingo, a puxar mais pelo crescimento da afluência eleitoral na Galiza estavam as rurais províncias de Lugo e de Ourense, cujo voto é tradicionalmente mais à direita.

Também no estrangeiro a participação eleitoral esteve em alta, com 6,15% dos 476 mil eleitores com direito de voto a exercerem o direito. Foram, assim, mais de 29.300 os galegos na diáspora que votaram nestas eleições. O apuramento do voto exterior só será feito no dia 26 de Fevereiro.