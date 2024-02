Um morto e cinco feridos em acidente entre um carro e ciclistas em Aljustrel

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas num acidente entre um veículo ligeiro e um grupo de ciclistas na Estrada Nacional 2 (EN2) em Aljustrel, distrito de Beja, confirmou o PÚBLICO junto de fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Baixo Alentejo.

O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 630 da estrada, foi dado às 11h35 deste sábado. No local estavam, ao início da tarde, 37 operacionais apoiados por 15 veículos e um meio aéreo — elementos dos Bombeiros de Aljustrel, Guarda Nacional Republicana (GNR), Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Serviços Municipais da Protecção Civil.

O trânsito está cortado nos dois sentidos da estrada EN2. Não se sabe o que esteve na origem do acidente, que levou ao capotamento do carro envolvido no atropelamento e que tinha dois ocupantes. De acordo com fonte da Protecção Civil, as cinco vítimas sobreviventes têm ferimentos considerados ligeiros e transportados para o hospital de Beja.

A vítima mortal, que seguia de bicicleta, tinha 35 anos, segundo disseram fontes da Protecção Civil e da GNR à Lusa.