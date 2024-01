O cante alentejano levanta a voz nos restaurantes de Aljustrel

A grande arte da gastronomia alentejana junta-se à grande arte do cante alentejano. São três fins-de-semana, de 19 de Janeiro a 3 de Fevereiro, de Cante à Mesa em todos os restaurantes do concelho.

Não é tarde nem é cedo, se for para os lados de Aljustrel nas próximas semanas, vai chegar memo a boa hora. É a nova edição do Cante à Mesa, que passa pelas ruas e restaurantes do concelho, levando o cante a todo o lado.

A sexta edição desta iniciativa vai de 19 de Janeiro a 3 de Fevereiro e marca presença em "todos os estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho de Aljustrel, bem como por ruas e avenidas das diferentes localidades, através das rotas do cante", anuncia a autarquia.

O objectivo declarado é "promover e divulgar o cante alentejano", "diversificando-se os locais tradicionais de propagação desta arte", sublinha-se, mostrando ao mesmo tempo outro valor que o cante pode ter para a região, já que se quer ir "tornando ainda este património cultural num activo económico ao serviço do desenvolvimento local".

O cante é Património Cultural Imaterial da Humanidade desde 2014. A gastronomia alentejana, ainda não, mas há uns anos já foram realizados estudos e demonstrado interesse em conseguir a distinção.

Cada restaurante destaca uma especialidade (com natural realce para a gastronomia alentejana, mas não só) e o almoço ou jantar alia-se ao cante e à música. É assim, por exemplo, que na Tasca do Filipe de Aljustrel brilha na mesa a Feijoada de Lebre e por toda a casa brilham Os Tiborna (dia 19, almoço); no Bangula de Messejana (19, jantar) a estrela é, por um lado, a Telha de Porco Preto e, por outro, os Almasul. E por aí adiante, da Feijoada de Lebre às Barrigas de Leitão com Migas, do Ensopado de Borrego aos Secretos; d' Os Cigarras aos Moços da Talha e Maravilhas do Alentejo. Nos intervalos, há passeios pelas aldeias e vilas acompanhados pela música.

Para abrir o apetite, seguem-se os cabeças-de-cartaz, cujo programa completo e rota de restaurantes podem ser consultados no site da autarquia:

Estrelas da mesa

Feijoada de Lebre. Telha de Porco Preto. Barrigas de Leitão com Migas. Cabeças de borrego assadas em forno de lenha. Ensopado de Borrego. Carne à Alentejana. Migas Alentejanas com Carne Frita. Migas de Espargos. Secretos. A demonstrar democracia, entre as especialidades anunciadas há também, por exemplo, francesinha e cabidela.

Estrelas da música

Os Tiborna, os Cigarras, Hilário & Catarina Mata, Os Vocalistas, Almasul, Ventos Alentejanos, Maravilhas do Alentejo, Calma e Vento Sul, Paulo Colaço & Companhia, Modas C´Sotaqui, Cantadores do Alentejo, Moços da Talha, Grupo Coral Flores de Primavera Grupo Coral Margens do Roxo, Beira Serra, Ratolhice, Origens, acordeonistas, tocadores de viola campaniça.