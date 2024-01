PJ faz buscas em instalações do INEM no Porto

Inquérito estará a correr no Departamento de Investigação e Acção Criminal Regional do Porto

A Polícia Judiciária está a realizar esta terça-feira várias buscas em instalações do Instituto Nacional de Emergência Médica, na área do Grande Porto. A informação foi avançada pela CNN e confirmada ao PÚBLICO por fonte oficial do INEM, que adiantou que em causa está a suspeita de crimes na contratação de recursos humanos.

O inquérito estará a correr no Departamento de Investigação e Acção Criminal Regional do Porto.