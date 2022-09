PJ faz buscas em instalações do INEM

A Polícia Judiciária está a realizar buscas em diversas instalações do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no âmbito de uma investigação dirigida pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, confirmou o PÚBLICO junto de uma fonte policial e de outra daquele instituto.

A investigação da PJ está a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e abrangerá suspeitas criminais relacionadas com a gestão de recursos humanos e com contratações feita pelo INEM. Fonte oficial da instituição confirmou que estão a decorrer buscas na sede, em Lisboa, e nas delegações no Porto, Coimbra e Faro.

A investigação, segundo fonte do INEM, resultará de denúncias anónimas, algumas com anos, e acrescentou que não foram constituídos arguidos profissionais da instituição. Essa informação foi reforçada por aquele instituto num comunicado divulgado pouco depois das 13h. A Judiciária está a recolher documentação diversa, garantindo fonte oficial, que o instituto está a prestar toda a colaboração necessária. “O INEM encontra-se a colaborar com as autoridades, disponibilizando toda a documentação solicitada para que, com tranquilidade, possa ser analisada”, lê-se na nota.

Esta terça-feira está prevista para as 14h a audição do presidente do INEM, na Assembleia da República. A audição de Luís Meira na comissão de saúde foi pedida pelo Chega por causa de “falhas na prestação do socorro por parte do INEM”.