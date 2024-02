Primeiros sinais da morte do Atlântico captados por geólogos portugueses

Pode ser o início da morte do oceano Atlântico. Uma zona de subducção actualmente situada abaixo do estreito de Gibraltar, em que uma placa tectónica mergulha debaixo de outra em direcção ao manto da Terra, parece estar a propagar-se muito lentamente a caminho do Atlântico e pode culminar, após um “período de dormência”, na formação de um anel de fogo que acabará por engolir o oceano, condenando-o ao desaparecimento. O fenómeno, que é uma espécie de invasão geológica vinda do Mediterrâneo, pode explicar a elevada magnitude do terramoto de 1755 — e lembra que outro sismo semelhante pode estar no horizonte.

