Podcast. Crise na justiça: avanços e recuos de Pedro Nuno e Lucília Gago

A justiça está no centro das atenções depois do juiz de instrução ter libertado todos os detidos do caso de alegada corrupção na Madeira.

Na quarta-feira, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, afirmou que o caso da Madeira mostra que “a justiça está a funcionar”. Já nesta sexta-feira, pediu “explicações” a Lucília Gago e uma “reforma da justiça”. O que justifica estes avanços e recuos, quando a justiça está no centro das atenções depois do juiz de instrução ter libertado todos os detidos do caso de alegada corrupção na Madeira é o tema deste Soundbite.

