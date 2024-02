Met Gala 2024: Zendaya e Chris Hemsworth entre os anfitriões da festa

O evento acontece no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, e é uma data a não perder pelos apreciadores de uma passadeira vermelha repleta de moda e celebridades.

Já era conhecida a data da inauguração da exposição Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Belezas Adormecidas: Reacordar a moda, em tradução livre), do Costume Institute, em Nova Iorque, faltava saber o tema e quem são os co-anfitriões escolhidos por Anna Wintour — a editora-chefe da revista Vogue, que está à frente do baile de gala beneficente desde os anos 1990 e o transformou num dos acontecimentos sociais mais importantes.

Como sempre, o evento acontece no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, e é uma data a não perder pelos apreciadores de uma passadeira vermelha repleta de moda e celebridades.

Qual é o tema?

Anualmente é escolhido um tema de inspiração que serve de mote para o que vestem os participantes neste jantar que é também a inauguração da exposição. Anunciado nesta quinta-feira, este ano, o tema é The Garden of Time (O Jardim do Tempo).

Este título remete para o conto de 1962 do escritor britânico J.G. Ballard (1930-2009) — talvez mais conhecido pelo seu romance O Império do Sol, que foi adaptado por Steven Spielberg. A história conta a história do conde Axel e da sua mulher, que vivem numa casa com um terraço com vista para um jardim de flores. No entanto, como em toda a obra de Ballard há um elemento distópico no seu paraíso; agarrar-se a ele é como tentar manter intactos na palma da mão todos os grãos de um punhado de areia, descreve a Vogue britânica.

Em resumo, este conto reflecte sobre o carácter efémero da beleza. Logo, os especialistas começam a avançar que, na passadeira vermelha, poderão ser vistos visuais com aspecto melancólico e com bases florais. “É uma ode à natureza e à poética emocional da moda”, declara Andrew Bolton, curador responsável pelo The Costume Institute, da exposição Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. “Uma coisa que espero que esta exposição active é a apreciação sensorial da moda”, acrescenta, cita a Vogue.

Quem são os co-anfitriões?

Também todos os anos é escolhido um comité oficial do evento, personalidades que se destacaram no ano anterior e que se juntam a Anna Wintour como co-anfitriões do Met Gala. Também nesta quinta-feira foram divulgados esses nomes. A saber: os actores Zendaya, Jennifer Lopez e Chris Hemsworth e o rapper porto-riquenho Bad Bunny.

Foram ainda conhecidos os nomes dos co-anfitriões honorários: Jonathan Anderson, director criativo da Loewe; e Shou Zi Chew, CEO do Tik Tok, empresa que patrocina não só o baile mas também a exposição.

Porque se faz o Met Gala?

​Todos os anos, representantes da elite da moda, do cinema, da política e do desporto mostram os seus trajes originais na escadaria do museu. ​Em tempos — o Met Gala ocorreu pela primeira vez em 1948 —, este estava reservado apenas à alta sociedade de Nova Iorque. Foi assim durante décadas até que foi aberto a outras personalidades que se destacavam nas suas profissões.

Todos pagam para marcar presença e os valores arrecadados constituem a principal fonte de financiamento do departamento de moda do museu, o Costume Institute. Nos últimos anos, o evento tornou-se um fenómeno nas redes sociais.