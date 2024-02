Morreu o actor José Pinto aos 95 anos

Morreu o actor português José Pinto, que participou em telenovelas como Santa Bárbara (2016) e que interpretou António de Oliveira Salazar na minissérie Capitão Falcão (2015). Tinha 95 anos. A morte do artista foi confirmada na sua página pessoal no Facebook na manhã desta sexta-feira.

"É com grande pesar que anunciamos a morte do nosso José Pinto, tendo falecido calmamente em sua casa na passada noite", diz a mensagem endereçada aos "estimados amigos" do actor: "Aproveitemos este momento não apenas para lamentar esta triste notícia, como para celebrar a vida e obra de um homem que sempre procurou dar o melhor de si aos outros, seja através do pequeno ou grande ecrã, teatro ou cara a cara com aqueles que lhe foram mais próximos".

Além das participações em telenovelas, José Pinto dedicou-se ao cinema com filmes como Raiva (2018), Cristóvão Colombo — O Enigma (2007) e Jaime (1999); e ao teatro em peças como Ópera do Malandro (1996), Tambores da Noite (1994) e Portugal, Ontem e Sempre (1986).

José Pinto nasceu em Vila Nova de Gaia a 15 de Janeiro de 1929 e ganhou, em 2016, um Prémio Sophia para Melhor Actor Secundário pelo trabalho desenvolvido em Capitão Falcão. Foi também distinguido com o Pena Camilo Castelo Branco no Festival de Cinema e Vídeo de Famalicão (FamaFest).

De acordo com a publicação colocada na página de Facebook do actor, o funeral vai realizar-se este sábado, 17 de Fevereiro, às 10h na Igreja do Candal em Vila Nova de Gaia. É também lá que o corpo de José Pinto estará em câmara ardente a partir das 14h desta sexta-feira.​

O actor António Capelo, que é director do Teatro do Bolhão, publicou uma fotografia de José Pinto e lamentou: "Querido Zé...", com o símbolo de um coração negro a assinalar o luto. António Pedro Afonso, também ele actor, desejou "boa viagem" ao "nosso querido Zé", ornamentando a publicação com emoji das máscaras que representam a sétima arte.