Israel poderá continuar na Eurovisão, diz a organização

Entre pressões para excluir o país devido à guerra Israel-Gaza, a União Europeia de Radiodifusão (UER) diz que Israel poderá continuar na Eurovisão.

O jornal britânico The Guardian cita um comunicado de Noel Curran, o director geral da organização, a reiterar que o concurso é "um evento musical não-político", e "uma competição entre radiodifusores de serviço público que são membros da UER", acrescentando ainda que o Festival Eurovisão da Canção "não é um concurso entre governos".

No comunicado datado de quinta-feira lê-se que a "lista de participantes para o concurso de 2024" foi "revista" e que a Kan, a televisão pública israelita, cumpre todas "as regras da competição para este ano e pode participar, como tem feito nos últimos 50 anos". Israel participa na Eurovisão desde 1973 e já venceu o concurso quatro vezes (em 1978, 1979, 1998 e 2018).

Recorde-se que, devido à invasão da Ucrânia a 24 de Fevereiro de 2022, a Rússia não faz parte do concurso desde esse mesmo ano. A suspensão ocorreu no dia a seguir ao início da guerra. Ao diário britânico, Curran afirma que foram "os próprios radiodifusores russos" a serem "suspensos da UER por causa de violações persistentes das obrigações enquanto membros e da violação dos valores do serviço público". Adiciona ainda que a relação entre a israelita Kan, a emissora de televisão pública, e o seu governo "é fundamentalmente diferente da reacção que existe entre os membros russos e o Estado". O "governo israelita", aliás, "ameaçou fechar a emissora" em "anos recentes". No ano anterior tinha sido a Bielorrússia a ser excluída.

Eden Golan, a representante de Israel, tem dupla nacionalidade israelita e russa, tendo nascido em Israel e crescido na Rússia. Irá apresentar a sua canção, que ainda não é conhecida, na segunda semifinal do concurso, a 9 de Maio. O concurso arranca em Malmö, Suécia, a 7 desse mês, estando a final marcada para 11.