A balada de Carrie e Corin – entrevista com as Sleater-Kinney

Palavras e guitarra. É disso, como cantava em 1997, em Words and guitar, do disco Dig Me Out, que a vida de Corin Tucker tem sido feita. Foi há exactamente três décadas que Corin e Carrie Brownstein juntaram vozes e guitarras, sem baixo, para formar as Sleater-Kinney e passar, como diz a letra dessa canção, o barulho que tinham na cabeça para música. Estavam em Olympia, Washington, Estados Unidos, berço do movimento riot grrrl, com Corin a vir das Heavens to Betsy e Carrie de Excuse 17. Chegaram a ter uma breve relação romântica, cujo final deu origem a One more hour, também de Dig Me Out, na qual, à boa moda Fleetwood Mac, cantam e tocam as duas. Passados todos estes anos, com um hiato de quase uma década pelo meio, Brownstein continua a querer que a portentosa voz de Tucker puxe pela música que as duas fazem juntas.

