Podcast. Debate: Pedro Nuno sobrevive ao comício de Ventura

Foi um debate muito acalorado, centrado na justiça, saúde, habitação e impostos - com mais tempo a criticar o opositor do que a falar das próprias propostas -, com acusações mútuas de mentiras e termos menos próprios para dois altos políticos: Pedro Nuno Santos e André Ventura enfrentaram-se pela primeira vez na televisão no debate desta quarta-feira.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.