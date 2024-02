Pedro Nuno tenta colar Ventura ao PSD e recebe o epíteto de “candidato amnésia”

Foi um debate muito acalorado, centrado na justiça, saúde, habitação e impostos - com mais tempo a criticar o opositor do que a falar das próprias propostas -, com acusações mútuas de mentiras e termos menos próprios para dois altos políticos: Pedro Nuno Santos e André Ventura, que se enfrentaram pela primeira vez, mostraram que têm uma visão totalmente oposta sobre o país e sobre como resolver os problemas.

O líder do PS procurou, sucessivamente, vincar que o programa do Chega não traz "soluções" nem "nada de novo" mas sim "falsidades", "faz de conta" e as medidas são "irrealizáveis", numa tentativa de "dar tudo a todos" e que Ventura faz a "ilusão de enganar as pessoas". O presidente do Chega classificou Pedro Nuno de ser o "rosto do maior falhanço do Governo" na saúde - quando era ministro das Infra-estruturas -, disse que é "impreparado para ser primeiro-ministro" e o seu programa é "uma mão cheia de nada". Para além dos epítetos de "candidato amnésia", "ministro trapalhadas" e até "frouxo".

O debate começou pela justiça, motivado pela libertação dos detidos da operação da Madeira nesta quarta-feira, depois de 21 dias de detenção. Pedro Nuno não quis comentar o caso concreto lembrando que foi a atitude que também teve com a Operação Influencer, mas alegou que esse longo prazo terá sido aquele de que o juiz precisou para decidir com segurança.

Defendeu que todos os casos de corrupção "são preocupantes", mas isto mostra que "a justiça está a funcionar" e que o combate tem agora mais meios - embora seja necessário continuar a reforçá-los. A percepção sobre o fenómeno cresceu, mas não a corrupção em si, defendeu o líder socialista.

Recusou o aumento de penas (que Ventura o desafiou a dizer se concorda), alegou que o confisco e apreensão de bens que o Chega propõe já são hoje instrumentos legais a que a justiça recorre - em 2022 foram arrestados 37 milhões de euros e confiscados 13 milhões de euros -, e até lembrou que o deputado do Chega faltou à votação de um pacote de medidas anticorrupção no Parlamento, em 2021, preferindo estar num encontro de líderes europeus da extrema-direita. "Não traz nada de novo", repetiu várias vezes e não respondeu sobre se é ou não necessária uma reforma da Justiça.

O líder do Chega insistiu nas suas propostas de reforço das penas e confisco de bens no início do processo para evitar casos como o de Manuel Pinho que voltou a ter acesso à pensão e para que os "ricardos Salgado desta vida não fiquem nos seus palácios", e citou o director da PJ de que só se confisca 1 a 3% do possível. "Pedro Nuno Santos prefere não fazer nada no combate à corrupção", acusou, acrescentando que o PSD também nunca teve coragem para fazer esta reforma. "O programa do PS é como o Melhoral, não faz bem nem faz mal", disse Ventura.

Sobre a limitação de recursos nos tribunais que o Chega propõe para evitar situações como os "30 recursos de José Sócrates", envolveram-se numa discussão depois de Pedro Nuno ter dito que Ventura já foi condenado por difamação (na verdade, por segregação racial) e pôde recorrer e bem por ser um direito. "Nunca fui condenado criminalmente", repetiu o líder do Chega, mas o socialista especificou: por difamação, por ter chamado bandidos a residentes no Bairro da Jamaica.

"Nesta campanha temos o SNS em risco"

Na saúde, Ventura pediu incentivos salariais e fiscais para os profissionais, lembrou que os privados já assumem 40% do trabalho; Pedro Nuno teve que dar um passo atrás e corrigir a medida do seu programa sobre o tempo mínimo para permanência para os médicos, afirmando que terá que ser negociado com os sindicatos.

Acusou o Chega que querer "desistir do SNS e ter apenas um sistema de saúde que canaliza o dinheiro e investir no negócio privado". "Nesta campanha temos o SNS em risco", avisou o líder do PS, extremando o discurso. Ventura haveria de lhe chamar "candidato amnésia" e de o acusar de querer impor uma "medida estalinista".

Nos impostos, digladiaram-se sobre quanto valem as propostas de redução fiscal e aumento das pensões do Chega, sem haver um número certo. " O Chega baixa ou acaba com impostos; tem respostas para toda a gente. Isto não é para levar a sério. O aumento de pensões são 9000 milhões todos os anos; obviamente que é impossível", contabilizou o socialista.

O líder do PS procurou colar Ventura ao PSD, apontando que apoiou Passos quando este cortou salários e pensões ou os polícias protestavam em 2013, assim como os professores. E acusou-o de ser um político "a tentar subir no sistema com um programa cheio de falsidades e de irresponsabilidade financeira, que até o parceiro que tanto deseja [PSD] não o leva a sério".

No final, Pedro Nuno quis saber quem deu a Ventura a "garantia total" de que haverá um governo de direita com ou sem Luís Montenegro. O líder do Chega respondeu, recusando "jogos de bastidores": "Não tenho que lhe dar nomes porque você não é de direita nem interlocutor." Ainda se ouviu Pedro Nuno: "Por isso anda a mendigar uma aliança..."