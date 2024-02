Um morto e vários feridos em tiroteio perto do desfile do Super Bowl

Uma pessoa morreu e várias pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em Kansas City, estado norte-americano do Missouri, esta quarta-feira, nas imediações da Union Station, onde decorria o desfile e a celebração da vitória dos Kansas City Chiefs no Super Bowl, avançou a Reuters. Duas pessoas armadas foram detidas, segundo a polícia.

Citando as autoridades, a estação de televisão local KSHB 41 informou que houve pelo menos 10 vítimas, incluindo várias crianças, mas não ficou claro se todas sofreram ferimentos de bala ou de outro tipo. Uma fonte dos bombeiros disse à Reuters que, além da vítima mortal, três pessoas estavam em estado crítico, cinco em estado grave e uma pessoa estava fora de perigo.

"Foram disparados tiros a oeste da Union Station, perto da garagem, e várias pessoas foram atingidas", afirmou a polícia de Kansas City na rede social X. "Levámos duas pessoas armadas sob custódia para mais investigação."

Um vídeo de uma testemunha ocular publicado nas redes sociais mostrava um grande aparato no exterior da estação de comboios, com dezenas de polícias fardados, de armas em punho, a correrem para o edifício, enquanto muitos transeuntes fugiam na direcção oposta.

A Union Station, um edifício Beaux Arts com 109 anos de idade, que em tempos serviu de centro ferroviário dos Estados Unidos da América para o tráfego de passageiros e mercadorias, alberga actualmente um museu e atracções turísticas.

Os apoiantes da equipa de futebol americano, que venceu os San Francisco 49ers por 25-22, após prolongamento, no 58.º Super Bowl, em Las Vegas, Nevada, foram instados a saírem do local o mais rápido possível.

O tiroteio terminou com o clima de celebração do Dia de São Valentim ao mesmo tempo que os fãs do Chiefs comemoravam o seu terceiro título do Super Bowl em cinco temporadas. Durante a festa dos Chiefs, as atenções estiveram voltadas para a superestrela da música pop, Taylor Swift, e sobre se marcaria presença junto do namorado Travis Kelce para o desfile e discursos de vitória.

Sem indícios de Taylor Swift, Kelce esteve acompanhado pela mãe, Donna Kelce — a superestrela das mães da NFL, pois o filho mais velho, Jason Kelce, joga nos Philadelphia Eagles.

No domingo, no Allegiant Stadium, os Chiefs, que perdiam por 10-3 ao intervalo e chegaram ao fim dos 60 minutos empatados a 19, conquistaram o seu quarto título, em seis presenças, repetindo 1970, 2020 e 2023, para se juntarem no quinto lugar do ranking aos Green Bay Packers e New York Giants.

Por seu lado, os San Francisco 49ers, que disputaram pela oitava vez o Super Bowl, mantiveram-se com cinco troféus, o último dos quais conquistado em 1995, perdendo a possibilidade de igualar os seis títulos dos recordistas Pittsburgh Steelers e New England Patriots.