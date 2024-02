Aos 100 anos, Taghi Askari foi o nadador mais velho do campeonato mundial

O iraniano será o mais velho dos concorrentes do Campeonato Mundial de Mestres Aquáticos, que decorre de 23 de Fevereiro até 3 de Março, em Doha, no Qatar. “O mergulho é uma paixão”, declara.

O português Diogo Ribeiro pode ter sido o campeão mundial de natação, mas não foi o único protagonista da competição, que aconteceu em Doha, no Qatar. Aos 100 anos, o iraniano Taghi Askari foi o nadador mais velho a saltar para a piscina, em memória dos tempos de glória. E é também a prova de que o desporto não tem idade. “Sempre adorei mergulhar. Nada mudou entre 1951 e agora, excepto o meu desempenho”, declarou, com humor, à organização do campeonato.

Foi em 1951 que o nadador iraniano arrecadou medalhas de bronze e prata nos primeiros Jogos Asiáticos de sempre, quando participaram 489 atletas em seis modalidades — agora são mais de 11 mil divididos por 40 desportos. Passaram-se mais de 70 anos e voltou a brilhar na piscina, na passada sexta-feira, com um salto de três metros. No final, recebeu uma medalha e emocionou-se.

“Para mim, o mergulho é uma paixão desde a minha adolescência até aos dias de hoje”, frisou, numa entrevista ao World Aquatics. Taghi Askari cresceu no Irão e foi numa piscina perto de casa que começou a dar os primeiros mergulhos ao lado de outras crianças. Para ele, foi o início de uma paixão que havia de levar a outro nível.

“Quando competia a nível nacional, o último campeonato que fiz foi quando tinha 41 anos”, recorda. E desvenda o veredicto dessa competição de 1983: “Consegui uma medalha de ouro a nível nacional e, depois disso, despedi-me do desporto — mas pelo menos com uma medalha de ouro.”

El iraní Taghi Askari, de 100 años es el competidor de mayor edad en el Campeonato Mundial de Masters de Natación en Doha 2024.#NewsOnDemand pic.twitter.com/c1U3asXRNP — News On Demand (@OnDemand_News) February 11, 2024

Desde então, a modalidade tem estado em constante mutação. “Quando os Jogos [Asiáticos] foram realizados em Teerão, em 1974, os nadadores chineses tinham entrado neste belo desporto e começaram a melhorar muito — nós não conseguimos apanhá-los, pois mantivemo-nos no mesmo nível em que começámos”, observa.

Aos 100 anos, será o mais velho dos concorrentes do Campeonato Mundial de Mestres Aquáticos que decorre de 23 de Fevereiro até 3 de Março, dedicado a atletas de topo com mais de 25 anos. Aos outros atletas mais jovens, deixa um conselho: “A única coisa que vos quero dizer é que adorem este desporto e que se mantenham saudáveis. Isto pode ser uma boa motivação.”