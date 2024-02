Receitas do alojamento turístico atingiram seis mil milhões de euros em 2023

No ano passado, registaram-se 30 milhões de hóspedes nos alojamentos turísticos portugueses (mais 13,3% face a 2022) e 77,2 milhões de dormidas (mais 10,7%), “que terão permitido gerar 6,0 mil milhões de euros de proveitos totais (+20,1%) e 4,6 mil milhões de euros de proveitos de aposento (+21,3%)” no sector.

De acordo com os dados preliminares divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2023 verificou-se um aumento de 10,7% das dormidas (de 2,1% nos residentes e de 14,9% nos não residentes), “a que corresponderam aumentos de 20,1% nos proveitos totais e 21,3% nos relativos a aposento (+40,2% e +43,0%, respectivamente, comparando com 2019”.

Relativamente a Dezembro, os proveitos totais subiram 13,9% face ao mesmo mês de 2022, atingindo 289 milhões de euros. O sector registou 1,8 milhões de hóspedes (mais 10,9%) e quatro milhões de dormidas (mais 8,2%) e os proveitos de aposento aumentaram 15%, para 204 milhões de euros.

Segundo o INE, o rendimento médio por quarto disponível situou-se em 36,2 euros, o que traduz um aumento de 9,2% na comparação com Dezembro de 2022 e de 7,7% face a Novembro. Quanto ao rendimento médio por quarto ocupado, foi de 92,4 euros (mais 6,7% em termos homólogos e cinco por cento, face a Novembro), registando os valores mais elevados na região de Lisboa (110,9 euros) e na Região Autónoma da Madeira (98,5 euros).

Comparando com valores pré-pandemia (Dezembro de 2019), os proveitos totais subiram 40,8% e os proveitos de aposento aumentaram 44,9%.

Já no acumulado do ano 2023, o rendimento médio por quarto aumentou 9,2%, atingindo 113,1 euros, com os maiores crescimentos nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (14,3% em ambas) e na área metropolitana de Lisboa (12,2%). “O Algarve e o Alentejo apresentaram as evoluções mais modestas (+4,4% e +5,2%)”, indica o INE.

Em 2023, e face a 2019, período pré-pandemia, “destacaram-se os municípios do Porto (+28,0%), Funchal (+24,2%) e Lisboa (+8,3%)” como aqueles com maior representatividade no total de dormidas. Em contrapartida, “Albufeira continuou aquém dos níveis pré-pandemia, tendo registado um decréscimo de 8,8%”.

Considerando a generalidade dos meios de alojamento existentes (que incluem estabelecimentos de alojamento turístico, campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), no ano passado registaram-se 32,5 milhões de hóspedes e 85,2 milhões de dormidas, traduzindo crescimentos de 12,7% e 10,4%, respectivamente. As dormidas de residentes aumentaram 2,5% e as de não residentes cresceram 14,8%.

O Algarve concentrou 26,4% das dormidas em 2023 e, apesar de ser o principal destino turístico, “foi a única região nacional que não superou os níveis pré-pandemia”. Em comparação com 2019, os maiores crescimentos foram observados na Madeira (23,4%), Norte (22,8%), Açores (18,1%) e Alentejo (14,8%).

“Na globalidade dos estabelecimentos, a estada média (2,62 noites) diminuiu 2,0% (-2,3% nos residentes e -3,3% nos não residentes) face a 2022”, apontou o INE.