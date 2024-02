Jeff Mills e Richie Hawtin entre o primeiro lote de confirmações do Neopop

A 17.ª edição do festival acontece entre 8 e 10 de Agosto no Forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo.

Os DJ e produtores Jeff Mills e Richie Hawtin estão entre o primeiro leque de confirmações do festival de música electrónica Neopop, que este ano acontece entre os dias 8 e 10 de Agosto no lugar de sempre, o Forte de Santiago da Barra, no distrito de Viana do Castelo. O primeiro é uma referência do tecno de Detroit; o segundo foi influenciado por Mills no final dos anos 1980, antes de se tornar uma referência do tecno minimalista. A organização do Neopop avançou com estas e outras confirmações esta quarta-feira.

Jeff Mills já se apresentou várias vezes em Portugal, inclusive com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, num espectáculo do qual resultou, posteriormente, uma edição em disco. A sua música, acredita a organização do Neopop, “encarna o futuro, respeitando o passado e permanecendo no presente, com um olhar profundamente visionário”.

Richie Hawtin, por sua vez, volta ao Neopop depois de já ter sido um dos principais nomes da edição de 2023. E em 2022 havia actuado na primeira edição do Sónar Lisboa. Plastikman e F.U.S.E. são os mais conhecidos dos vários pseudónimos que já empregou.​

A belga Amelie Lens (“cujos sets deambulam entre o tecno clássico e o mais vanguardista”, descreve a organização num comunicado de imprensa), Dax J (“uma das principais instituições do tecno global”), Héctor Oaks, Josh Wink e Octave One (num live set) também estão entre os regressos. Pela primeira vez no festival estarão, por exemplo, Indira Paganotto, MOCHAKK (o brasileiro Pedro Maia) ou Sama’ Abdulhadi, “a activista palestiniana que revê o tecno de Berlim com um olhar libanês”.

Luisa, Roundhouse Kick (live act), Rui Vargas, Salbany (mais um live act) e Serginho b2b Zé Salvador são os nomes nacionais para já revelados.

O festival promete mais confirmações “nacionais e estrangeiras, a anunciar em breve”, bem como novidades no que concerne a bilhetes e outras questões. Esta será a 17.ª edição do Neopop.