Richie Hawtin: “A cultura electrónica é um importante lugar de mudança social”

Curioso, investigador, procurando nas profundezas de si próprio e do som com o pseudónimo Plastikman ou enfrentando multidões dançantes em nome próprio dando a ver de si facetas mais exteriorizadas: ao longo de três décadas tem sido assim com Richie Hawtin, um dos grandes nomes da 1ª edição lisboeta do festival Sónar que, desde os anos 90, se tem projectado, a partir de Barcelona, como um dos mais importantes do mundo na intersecção entre música electrónica, da mais dançante à exploratória, com a tecnologia e a arte.