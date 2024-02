André Ventura: “Só se tivermos crescimento económico na casa dos 3 a 5% é que podemos aumentar pensões”

O líder do Chega ainda defende a prisão perpétua, a castração química e as deportações de estrangeiros, mas evita falar destes temas. Nesta pré-campanha prefere falar de corrupção e baixa de impostos.

André Ventura praticamente já não fala dos temas fracturantes que fizeram o Chega ficar no centro do debate político nos últimos anos, como a castração química de pedófilos ou a prisão perpétua - até os retirou do documento que divulgou antes da apresentação do programa eleitoral. Mas nesta entrevista dada antes dessa apresentação, confirmou que essas continuam a ser bandeiras do partido, embora hoje a aposta do discurso seja na corrupção e combate à economia paralela.